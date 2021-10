Los presupuestos de la Generalitat para 2022 superarán los 16.000 millones en gasto social

El jefe del Consell ha realizado este anuncio durante la sesión de control que se celebra esta mañana en las Cortes valencianas, donde ha asegurado que las próximas cuentas autonómicas buscan "afianzar la recuperación económica y social", y ha asegurado que estarán "absolutamente impregnadas" del progreso de la sociedad.

Puig ha detallado que desde los primeros presupuestos del Botànic, se han ido incrementando las partidas sociales hasta alcanzar los 15.931 millones de euros en las cuentas de este año 2021. Eso supone un aumento de 5.186 millones, un 48% más que en los últimos presupuestos del PP, ha destacado. Se trata de una dotación económica que ha fortalecido los servicios públicos fundamentales y que, ante una emergencia sanitaria mundial, ha permitido a la Comunidad Valenciana afrontarla en mejores condiciones, según ha enfatizado el presidente autonómico durante su alocución.

Puig ha realizado una comparación de cifras en algunas de las principales partidas y ha asegurado que el esfuerzo presupuestario se ha centrado en Sanidad, con un incremento de 2.037 millones, un 37% más que en el último año del PP; Educación y universidades, con un aumento de 1.692 millones (un 41% más); Políticas Inclusivas, con 1.083 millones más, que suponen una subida del 129%; Vivienda, con 169 millones más y una subida del 450%; y en Empleo y formación, que ha doblado la dotación y que este año cuenta con 480 millones de euros.

A falta de conocer las propuestas concretas para las cuentas de 2022, el presidente ha explicado que en estos momentos se está llevando a cabo una negociación entre los socios de gobierno para conseguir "los mejores presupuestos" y ha indicado que es un proceso siempre "complejo", porque cada departamento de la Generalitat quiere hacer más cosas. Según la ley de Hacienda, las cuentas deberían pasar por el pleno del Consell antes del uno de noviembre.

Impulso a la vacunación

Por otro lado, Puig ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una "operación 10%" para inmunizar a la décima parte de valencianos que faltan por inmunizar contra el coronavirus, mediante una estrategia que desplegará puntos de vacunación cerca de eventos como festivales de música, centros comerciales y empresas.

"La vacunación en sí misma no es una garantía absoluta, pero en cualquier caso pido, incluso a los que lo están dudando, que no lo duden: la vacunación es fundamental para superar la pandemia", ha aseverado en la sesión de control en las Cortes, tras recordar al 10% de población no vacunada que hacerlo es bueno para ellos, para su familia y para toda la sociedad.

Esta iniciativa irá de la mano de campañas de sensibilización y acciones directas dirigidas a colectivos específicos. Una de las primeras experiencias, anunciada hace unos días, será la instalación del primer punto de vacunación covid en conciertos en el Festival de Les Arts de València del 5 y 6 de noviembre.

Con la "operación 10%", Puig ha hecho hincapié en que la prioridad del gobierno valenciano sigue siendo la superación de la pandemia. "Todavía no la hemos superado y tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para conseguirlo", ha reivindicado, y ha destacado que la inmunización masiva de los últimos meses ha hecho posible el inicio de la reactivación económica.