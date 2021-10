El PSPV saca la artillería pesada con el trasvase para su congreso en Benidorm

En territorio alicantino -el congreso se celebra en Benidorm- el PSPV apuesta por blindar el derecho al agua y garantizar que los volúmenes disponibles para los regantes y los usuarios no se vean recortados. Así, la formación saca toda su artillería pesada para defender el Tajo-Segura y asegura que rechazará «con firmeza y rotundidad» cualquier ataque o acción que ponga en cuestión la pervivencia o vigencia del trasvase. La ponencia, precisamente, se hizo pública el mismo día en el que el Consell presentó en el Tribunal Supremo el recurso por el que solicita la anulación del decreto del Ministerio para la Transición Ecológica que modificó las normas del explotación del trasvase Tajo-Segura, abriendo así la batalla judicial contra Teresa Ribera por el tijeretazo a la infraestructura hídrica.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, pretende así lanzar un mensaje más firme en la defensa del trasvase marcando, además, distancia con Ribera al rechazar la ponencia los caudales ecológicos excesivos, que son los que marcan si se puede o no enviar agua del Tajo al Segura. En este sentido, los socialistas valencianos piden que ese caudal se fije tras un estudio sobre la calidad del río, acusando a la Comunidad de Madrid de ser la causante del pésimo estado del Tajo, y no el trasvase, por la falta de inversión en depuración y modernización de regadíos, «actuaciones demoradas durante décadas», denuncian desde el partido.

La financiación es otro de los puntos que separa al PSPV del Gobierno central. Su objetivo, señalan en la ponencia, es acabar con la discriminación territorial. Lanzan un claro mensaje a Sánchez de que la solución no puede esperar más, ya que «el aplazamiento sistemático y reiterado» del cambio de modelo causa graves problemas de sostenibilidad financiera a algunas autonomías como la valenciana. Por eso, reivindican que la reforma es «necesaria, imprescindible, urgente e inaplazable». Y cargan contra el efecto capitalidad de Madrid, al tiempo que abogan por la descentralización con el traslado de sedes de diversos organismos estatales «de su actividad y centro de decisiones», apuntan, a distintas ciudades del país.

En esa presión al Ejecutivo central para el cambio de modelo de financiación, y de Estado, y dar más peso a las autonomías, el PSPV propone alianzas con otras comunidades potenciando el foro de presidentes autonómicos, que Ximo Puig inauguró con el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno. El foro autonómico permitirá acordar una posición común y solucionar conflictos, señalan los socialistas en la ponencia. Si bien en esas reuniones no estarían miembros del Gobierno central, el PSPV apuesta por el desarrollo de otros foros en los que se pueda producir esa cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.

En cuanto a la fiscalidad, el PSPV dice abogar por los «impuestos justos», como los tributos verdes a las empresas que más contaminan, y que favorezcan a las clases medias y trabajadoras, frente a lo que definen como un «populismo fiscal», en clara alusión a la reforma fiscal que propone el líder del PPCV, Carlos Mazón, con una rebaja destacada de los impuestos. «Bajadas radicales de impuestos se traducen en recortes radicales de servicios públicos», concluyen los socialistas.

Ximo Puig: «Queremos ser el gran partido de toda la sociedad valenciana. Aquí caben todos»

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se refirió este miércoles a la ponencia que marca las claves políticas de los socialistas como un «proyecto político de vocación mayoritaria» que, añadió, lo consolidará como «el gran partido para toda la sociedad valenciana». Puig insistió en que el programa entran «todos los valencianos» y que es «la casa común» de la Comunidad Valenciana. Un discurso de unión que quiso alejar de los desencuentros que marcan la agenda política en la autonomía, pero también dirigido a los suyos. «Nosotros no nos ponemos fronteras porque no hay ciudadanos de primera ni de segunda. Este proyecto va más allá de una parte de la sociedad y aquí caben todos», insistió. Además, repitió en varias ocasiones la palabra «libertad» como el gran principio que mueve a su partido. «La libertad es algo importante, luchar por unas ideas, no si se puede tomar una cerveza o no en Madrid», dijo no con cierta sorna.

El secretario general aboga por un proyecto político de «vocación mayoritaria» y pide unidad

En este sentido, el dirigente socialista indicó que el congreso de Benidorm será una oportunidad para revisar los planteamientos de su formación y buscar la manera de «abrir más todavía el partido y conectar con una amplia mayoría de la sociedad».

La ponencia política del PSPV-PSOE se presentó este miércoles en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, en València. El documento lleva por título «Creixem. La via valenciana», un concepto, este último, utilizado por Puig desde que es presidente de la Generalitat para resumir su base programática respecto a la cogobernanza, la mayor igualdad financiera y el cambio de modelo territorial, combinado con la idea de crecimiento, en la fase pospandémica. No es casual su uso. Precisamente, esas cuestiones son las que centran la ponencia en sus 240 páginas, y que está coordinada por el conseller Arcadi España.

Son tres los ejes transversales de la propuesta programática: el empleo, la sostenibilidad a través de una transición ecológica justa, y la igualdad de género y oportunidades. «Trabajamos centrándonos en la igualdad entre las personas, pero también en la igualdad entre territorios dentro del Estado, con una financiación más justa», señaló Arcadi España.