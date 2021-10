El Botànic se salta el plazo para el presupuesto con un pleno en Alicante a una semana vista

Los que están llamados a ser los séptimos presupuestos de la era botánica siguen por el momento en el aire y, llegados a este punto, no se descarta que las cuentas vigentes se acaben prorrogando. Además, de forma indefinida, como se sugirió el jueves desde el PSPV, lo que fue interpretado como un severo toque de atención dirigido directamente hacia Compromís. No obstante, la líder de los valencianistas y vicepresidenta primera de la Generalitat, evidenció este viernes que no se moverá ni un milímetro de su posicionamiento, al menos por el momento. Oltra, en su comparecencia posterior al pleno del Consell, enfatizó en repetidas ocasiones que «lo importante es el qué y no el cuándo», asegurando que si la aprobación de las cuentas tarda un poco más, lo que supone incumplir la norma estatutaria, no pasa nada. Aseveró incluso que, si se tuvieran que prorrogar hasta principios de 2022, «tampoco sería un cataclismo».

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas insistió en que hasta que no se cuadren las cifras, no se podrá cerrar un acuerdo político; una reflexión que encerraba un evidente ataque velado. Cabe recordar que fue Oltra quien forzó que la negociación presupuestaria de este año a través de una comisión política formada por representantes de los tres partidos de la coalición de izquierdas. Lo hizo con el argumento de que el pasado ejercicio las cuentas de su departamento habían sido manipuladas, un hecho que fue desmentido categóricamente desde Hacienda. Con ese precedente, Oltra volvió a recuperar su discurso para justificar que el documento actual no está listo para su aprobación. Puso como ejemplo que en los fondos previstos para la Conselleria de Política Territorial, dirigida por el socialista Arcadi España, no se habían incorporado los 300 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado. «El presidente anunció que eso era para el Tram, y eso ayer no estaba integrado. Hasta que no tengamos una foto realista de los números, es complicado cerrar el presupuesto», aseveró.

Con todo, la vicepresidenta primera justificó el retraso en la especial complejidad que presentan las cuentas del próximo ejercicio por la necesidad de incorporar los fondos que inyectará Bruselas para estimular la economía en la etapa pospandémica. Mantuvo hasta el final la incógnita sobre cuándo se podría dar luz verde a las cuentas, mientras no descartó que se acaben aprobando en el pleno del Consell que se celebrará el próximo viernes en Alicante. «Sería precioso. ¿El pacto del Botànic no se firmó allí?», afirmó tras ser preguntada por la Prensa.

Por parte del PSPV, en cambio, rechazaron la versión ofrecida por Oltra y aseguraron que si las cuentas no se registran en tiempo y forma es, exclusivamente, por la negativa de Compromís a rebajar las cuantías de las partidas presupuestarias de sus consellerias para cuadrar los gastos e ingresos, como han hecho los demás departamentos. Un pulso que, insistieron, tendría como consecuencia incumplir el Estatuto de Autonomía. «Es tan importante el qué como el cuándo», añadieron. Y si no se aprueban este domingo, se adentrarán en un «territorio inexplorado» en el que todo sería posible, como una prórroga de las cuentas sine die. Lo que recalcaron fue que el experimento de negociar las cuentas a través de una comisión de este tipo ha fracasado.

Mientras tanto, fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática apuntaron que no se han aprobado aún como consecuencia de la gran complejidad que supone pasar de unas cuentas marcadas por el covid al contexto pospandemia. «Tenemos la confianza de que en los próximos días lograremos cuadrar los números y presentar el presupuesto», subrayaron.

Ximo Puig : «Una prórroga no es el horizonte deseable»

«No es el horizonte deseable». Así de contundente se mostró el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ante la posibilidad de que el presupuesto autonómico se acabe prorrogando. El líder regional apeló a la necesidad de hacer todos los esfuerzos para llegar a acuerdos teniendo en cuenta el marco presupuestario que hay, es decir, los ingresos con los que contará la Administración, los mismos que condicionan los gastos. En esa línea, recalcó la necesidad de que las consellerias se ajusten a los recursos disponibles en un año marcado por la crisis, pero alertó, en cualquier caso, que si finalmente no se consigue, habrá que prorrogar las cuentas. Se trata de trabajar «con responsabilidad», como debe hacer todo Gobierno, enfatizó el socialista.

Hacienda descarga toda la responsabilidad del retraso en la comisión negociadora

Con todo, fuentes de la Conselleria de Hacienda aseguraron que el equipo técnico y político trabajará durante todo este fin de semana por si un acuerdo in extremis fuera posible, puesto que su intención es que los presupuestos se presenten en las Cortes en los tiempos que marca tanto la Ley de Hacienda como el Estatuto de Autonomía. Ante un final todavía imprevisible, subrayaron que toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo en la comisión negociadora y destacaron la «frustración» que supondría el incumplimiento de la normativa.