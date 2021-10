Oltra respalda aprobar el presupuesto de la Generalitat fuera de plazo ante la falta de acuerdo del Botànic

La incógnita sigue sin despejar. La portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, no ha aclarado hoy cuándo se aprobarán los presupuestos de la Generalitat para 2022. La vicepresidenta primera ha asegurado que la comisión negociadora sigue trabajando "sin pausa" y ha recalcado que hasta que no se cuadren las cifras, no se podrá cerrar un acuerdo político. O lo que viene a ser lo mismo: que en estos momentos no hay pacto entre el PSPV, Compromís y Unides Podem. En cualquier caso, ha restado importancia a los plazos y se ha mostrado "absolutamente convencida" de que las cuentas saldrán adelante antes de final de año y, por tanto, no será necesario prorrogar las del ejercicio en vigor. Su inconcreción ha llegado al punto de que tampoco ha cerrado la puerta a que este domingo se convoque de urgencia un pleno extraordinario del Consell para validar el proyecto presupuestario, precisamente, el mismo día en el que expira el plazo que marca la Ley de Hacienda para enviar el proyecto a las Cortes, antes del 1 de noviembre, como estipula igualmente el Estatuto de Autonomía. "Yo lo contemplo todo y no descarto nada", ha valorado, para sentenciar a continuación que en este momento tiene "mucha fe y poca esperanza" sobre esa posibilidad.

Oltra ha comparecido hoy tras la celebración del pleno del Consell, una sesión en la que, desde hace seis años, se aprueba el proyecto presupuestario, siempre el último viernes de octubre. En esta ocasión no ha sido así porque el Botànic sigue enfrentado en torno a las partidas presupuestarias y, por el momento, no existe acuerdo sobre cómo distribuir los fondos. De hecho, la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha aseverado que hasta ayer mismo había importantes cifras que no se habían introducido en el proyecto. Oltra ha puesto como ejemplo que en los fondos previstos para la Conselleria de Política Territorial, dirigida por el socialista Arcadi España, no se habían incorporado los 300 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado. "El presidente anunció que eso era para el Tram, y eso ayer no estaba integrado. Hasta que no tengamos una foto realista de los números, es complicado cerrar el presupuesto", ha dicho. No obstante, ha reseñado que eso es algo que pudo comprobar ayer a las nueve de la mañana, pero ha asegurado desconocer si después se corrigió.

La vicepresidenta primera ha justificado el retraso en la especial complejidad que presentan las cuentas del próximo ejercicio por la necesidad de incorporar los fondos que inyectará Bruselas para estimular la economía en la etapa postpandémica, el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y los REACT-EU. Igualmente, ha puesto el acento en que es vital diseñar un proyecto que permita remontar tras el impacto de la crisis del coronavirus. "Lo importante es el qué y no el cuándo", ha enfatizado repetidamente durante su comparecencia, una intervención en la que ha destacado que es fundamental revisar todas las cifras al detalle. En ese punto, ha lanzado una vez más un dardo envenenado al PSPV al recordar que el pasado año, después de enviar el proyecto a las Cortes, hubo que remitir una rectificación de 213 páginas porque "toda una sección estaba del revés", refiriéndose así al agrio enfrentamiento que mantuvo con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, a quien acusó públicamente de haber manipulado las cuentas que se confeccionaron desde su conselleria.

En cualquier caso, no ha cerrado la puerta a que, finalmente, las cuentas puedan ser aprobadas este mismo domingo dado que, "los que estamos al frente de gobiernos tenemos que estar las 24 horas en alerta y disponibles para el servicio público". Aún así, ha querido dejar claro que "si tardan un poco más" tampoco pasa nada, porque "merece la pena el qué, lo sustancial, sobre lo meramente formal, que es el término administrativo". Incluso ha reflexionado que si se tuvieran que prorrogar los presupuestos actuales hasta la primera semana de enero de 2022 "tampoco sería un cataclismo", porque lo importante, ha insistido, es el contenido de "los presupuestos más importantes de los últimos años", que han de dar "una respuesta correcta y contundente, social y económica, al peor periodo que hemos vivido".

"Me preocupa más el derecho a la vivienda, a la dependencia o al medio ambiente saludable que el término de dos meses", ha zanjado con relación a los términos que marca la propia normativa de Hacienda.