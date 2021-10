El PSOE acusa a Mazón de poner en peligro la llegada de fondos de cooperación a toda la Comunidad si recurre la ley

El grupo socialista en la Diputación de Alicante, a través de su portavoz, Toni Francés, ha apelado al “sentido de responsabilidad” del presidente de la institución -y a la vez presidente del PP valenciano-, Carlos Mazón, para que “no presente recurso contra la recién aprobada Ley que da cobertura al Fondo de Cooperación Municipal” ya que “pondría en peligro la llegada de fondos incondicionados a todos los municipios de la Comunitat”. Para los socialistas, la amenaza de recurso realizada por el PP valenciano a esta Ley es también “una amenaza a la posibilidad de que los municipios de la Comunitat Valenciana reciban una financiación directa de la propia Generalitat y de las diputaciones para que los ayuntamientos inviertan de manera autónoma y con el mínimo de burocracia”, denuncia Francés.

El PSOE critica el recurso que anuncia la Diputación al Fondo de Cooperación Municipal ya que, de admitirse, paralizaría la llegada de ayudas no solo a la provincia de Alicante, también a las de Castellón y València, cuyas diputaciones sí hacen uso de ese fondo. “Parece que Mazón no tiene suficiente con maltratar a los ayuntamientos de la provincia de Alicante, ya que también quiere paralizar la ley para perjudicar a los municipios de la provincia de Valencia y Castellón”, apunta el portavoz socialista, incidiendo en que “los presidentes de las diputaciones de Valencia y Castellón han actuado con sentido común y empatía hacia los municipios, actitudes de las que no hace gala Mazón”.

Desde las filas socialistas recuerdan que la negativa del PP en la Diputación de Alicante a sumarse al Fondo de Cooperación ha supuesto desde 2017 la pérdida de casi 70 millones de euros en fondos incondicionados para los municipios alicantinos. De hecho, mientras que las provincias de Valencia y Castellón han contado con el fondo al completo -la aportación de la Generalitat y las de sus diputaciones, la de Valencia incluso triplicando su aportación- la de Alicante solo ha contado con la financiación del ejecutivo que lidera Ximo Puig. “Mazón se permite el lujo de cortar el grifo de la financiación a los pueblos, al mismo tiempo que tiene la Diputación de Alicante totalmente colapsada, donde las inversiones no salen, las obras no se ejecutan, y los ayuntamientos ven como pasan los años sin que los proyectos de la Diputación vean la luz. Esta su gestión real y la que amenaza con extender a toda la Comunitat”, concluye Toni Francés.