Cs en caída libre pero con otra alcaldía

El coordinador provincial de Cs, Javier Gutiérrez, asegura que todos los pactos de gobierno que su formación tiene en la provincia con alternancia de alcaldía «gozan de buena salud», siempre dentro de lo que significa que dos partidos tan distintos, PSOE y Cs, estén gobernando juntos. Sin embargo, reconoce que la relación es tensa en algunos municipios, lo que trata de resolver «siempre anteponiendo los intereses de los ciudadanos a los del partido», defiende. Por su parte, el secretario provincial del PSPV-PSOE, José Chulvi, destaca que «los pactos se están cumpliendo», restando importancia a los encontronazos que se están produciendo. «Son normales los desencuentros», señala.

Catral

De PSOE a APC

Juan José Vicente, de Alternativa por Catral (APC), fue el primer político que hizo efectivo el pacto 2+2, asumiendo la Alcaldía del municipio de la Vega Baja el 18 de junio. Tomó el relevo a la socialista Inmaculada Úbeda, en virtud del pacto tras las elecciones municipales de 2019. El acuerdo entonces permitió a los socialistas recuperar la vara de mando tras doce años. En el anterior mandato, Úbeda había permanecido como teniente de alcalde también tras un pacto con APC, partido creado de una escisión del PP, y que hasta 2023 estará al frente del Ayuntamiento. El PP fue el partido que ganó las elecciones el 26 de mayo de 2019, con seis concejales, pero la alianza entre APC, que obtuvo cuatro ediles, y el PSOE, con tres, le arrebató la Alcaldía. Los dos partidos continúan así con el pacto sellado en marzo de 2013 cuando registraron una moción de censura junto a Socialistas de Catral para desbancar al PP. El acuerdo lo revalidaron en 2015 con Pedro Zaplana como regidor, y lo volvieron a sellar en 2019, aunque esta vez con un acuerdo 2+2 para repartirse la Alcaldía.

La relación entre ambos socios de gobierno, que fue fluida en anteriores mandatos, no pasa ahora por su mejor momento. El desencuentro entre los independientes y los socialistas es de tal calibre que hace un mes desde el PSOE quisieron dejar constancia pública de su enfado a golpe de escrito en el registro por no haber sido informados por el alcalde de una decisión que había tomado. Solo se comunican así, a través del registro.

Sant Joan D`Alacant

De PSOE a Cs

Santiago Román, de Ciudadanos, se convirtió el 17 de julio en alcalde de Sant Joan d’Alacant gracias al acuerdo de alternancia de gobierno al que llegaron Ciudadanos y PSOE en 2019. El pacto de gobernabilidad se cumplió, aunque la tensión entre los dos socios de gobierno, con varios encontronazos, hizo tambalear el acuerdo, con la sombra, incluso, de una moción de censura que pretendía el PP con Cs y Vox. El socialista Jaime Albero, finalmente, hizo entrega del bastón de mando a Román en el municipio más poblado de la provincia con Cs al frente. El alcalde saliente le advirtió en el acto de investidura a su sucesor que el bipartito es un pacto de estabilidad asegurando que «PSOE y Cs nos vamos a desvivir para seguir estando a la altura». Algo que no ha tardado en evidenciarse que era un espejismo. Los desencuentros han sido una constante desde entonces. Esta misma semana se producía el último. Román desautorizaba a la edil de Urbanismo, Eva Delgado (PSOE), por el futuro uso de una parcela que se iba a destinar a ecoparque. Y el cartel del 9 d’Octubre diseñado por la Concejalía de Cultura, en manos del PSOE, tensionó al bipartito al referirse a ese día como el del País Valencià. El presidente de la Corporación instó, por decreto, a cambiarlo por Comunitat Valenciana, pero la edil socialista Esther Donate tardó en hacerlo efectivo, lo que da cuenta de la falta de comunicación existente entre ambos socios.

No obstante, Santiago Román asegura que el traspaso de poder se ha producido «con normalidad y, sobre todo, con mucho trabajo». Y pone de relieve que en estos tres primeros meses como regidor ha aprobado varias propuestas de su programa electoral, como la rebaja del IBI.

Benejúzar

De PSOE a Cs

En este municipio se ha producido el cambio más reciente en la Alcaldía. En un pleno extraordinario, este sábado, se produjo el traspaso de la vara de mando entre el socialista Miguel López, que ha estado al frente del Ayuntamiento los dos primeros años de mandato, y Rosa García, de Ciudadanos. El pacto entre PSOE y Cs en 2019 ponía fin a doce años de mandato del PP, con Antonio Bernabé como regidor. Sin ese apoyo mutuo, Bernabé hubiera seguido al frente de la Alcaldía puesto que su partido fue el más votado en los comicios. Un acuerdo de populares y Ciudadanos en dicha localidad era prácticamente imposible debido a las desavenencias que García y Bernabé habían mantenido durante el anterior mandato, en el que la ahora afiliada a Ciudadanos llegó a la Corporación como edil de un partido independiente.

El acuerdo refrendado entre PSOE y Cs, llamado el Pacto de La Pilarica porque la alternancia se acordó para octubre del segundo año tras pasar el día de la patrona del municipio, la Virgen del Pilar, se ha cumplido «con alguna incidencia que se subsanó gracias a la predisposición al acuerdo de ambos grupos políticos», destaca Rosa García, que se marca como objetivo el terminar con un pasado de enfrentamiento político constante y «con la conciliación y el diálogo como señas de identidad». Sin embargo, las tensiones en los últimos meses han sido la tónica entre los socios de gobierno. Cs reclamó la renuncia del edil del PSOE José Antonio García, por una supuesta vacunación irregular coincidiendo con que era comisionado del Hospital de Torrevieja, algo a lo que López se negó. La Fiscalía y la Generalitat descartaron poco después que la vacunación fuera ilegal. También han pesado las investigaciones judiciales abiertas por denuncias del PP en la oposición, una por delito electoral contra el PSOE y otra por la reparación de emergencia de un colector.

Daya Nueva

De Cs a PSOE

En este municipio de la Vega Baja el pacto entre Cs y PSOE no era de 2+2 sino de 2,5+1,5. La alcaldesa Teresa Martínez (Cs) mantendrá hasta diciembre el bastón de mando que cederá al socialista Pablo Girona en diciembre para que se ponga al frente del Consistorio el último año y medio de mandato. En este caso, la relación entre ambos socios de gobierno es muy fluida y no han transcendido roces entre ellos. Martínez, que lideraba un partido independiente local, se presentó a los comicios bajo las siglas de Cs, tras gobernar desde 2011 en esta localidad.

Teresa Martínez no solo dejará la Alcaldía en diciembre, también su acta de concejal al dejar de percibir la dedicación exclusiva que tiene, y se incorporará a su plaza de funcionaria en la Agencia Tributaria. «Estuve seis años sin cobrar del Ayuntamiento, compaginando mi trabajo con la labor de alcaldesa por las tardes y fines de semana, y es algo que me pasó factura», señala la aún regidora que, no obstante, no descarta repetir como candidata en 2023.

Benilloba

El PSOE debe dar paso al PP

En el municipio de El Comtat se da, sin duda, el pacto más rocambolesco de la provincia, no solo por lo antinatura de que sea entre el PSOE y el PP, sino también por haber tenido tres alcaldes en tres meses y, todo ello, sin cumplirse el acuerdo de alternancia. Los resultados en las urnas le dieron tres concejales a la Agrupació Independent d’Electors de Benilloba, dos al PSOE y otros dos al PP. En el pleno de investidura saltó la sorpresa, y Saül Jordá (PSOE) acababa con la vara de mando gracias al apoyo de los populares. Eso sí, a cambio de que a mitad de mandato les traspasasen la presidencia de la Corporación municipal.

La situación desde entonces en el seno del Ayuntamiento ha sido complicada, con enfrentamientos y divergencias internas, como el intento de subida de sueldo del regidor que tumbaron hasta sus compañeros de partido. Pocos días después, Jordá se daba de baja por enfermedad. A partir de ahí, más caos. Su primera sustituta en el cargo fue la edil popular María Isabel Alcázar, que asumió el cargo en funciones. Solo estuvo dos meses, y dio paso al edil socialista José Ramón Martí, que desde entonces se encuentra al frente del Consistorio. Al no dejar la Alcaldía Jordá, la alternancia al PP no se puede producir, y fuentes consultadas de ambos partidos indican que será difícil de resolver.

