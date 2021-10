Los presupuestos crecen un 9% y se sitúan en torno a los 27.800 millones

El Botànic ha alcanzado este fin de semana un pacto para cerrar sus séptimos presupuestos in extremis, aunque fuera ya del plazo legal. Unas cuentas que se aprobarán el miércoles en un pleno extraordinario del Consell y que, según fuentes del gobierno valenciano, se situarán en torno a los 27.800 millones de euros. Eso sí, teniendo en cuenta los fondos europeos para la recuperación. Cantidad que habla de un aumento cercano al 9% respecto al año pasado. Del global, 6.000 millones de euros se irán a pagar créditos.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, la asignación para Igualdad y Políticas Inclusivas crecería unos 300 millones. Educación también saldría reforzada, aunque la Conselleria de Vivienda será la que registrará el mayor incremento según la propia síndica, Pilar Lima. En definitiva, mayores inversiones para los sectores más castigados por la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

El principal punto de disensión entre los síndics radicaba ayer en la utilidad de la comisión política encargada este año de llegar a un consenso, sin la tradicional negociación bilateral entre Hacienda y las conselleries. El portavoz socialista Manolo Mata destacó el acuerdo alcanzado, aunque con reticencias. «Bien está lo que bien acaba. Creo que no se habría entendido la falta de un pacto antes del domingo. Si los socios del Botànic no hubieran llegado a un acuerdo la situación habría sido más complicada», apuntó. Mata no dudaba a la hora de lanzar una crítica velada a la fórmula de la comisión política. «En los seis años anteriores se han tramitado a tiempo y este año han llegado tarde. Eso es un dato objetivo», remarcaba.

Ajustados a la realidad

«Es el séptimo proyecto y la hoja de ruta está marcada, sabemos cuáles son las prioridades. Los presupuestos deben estar ajustados a la realidad», explicaba. «A grandes rasgos es una buena noticia, de no producirse no sabríamos en qué condiciones habría continuado el Botànic», admitía un día después del pacto.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, destacaba el fuerte sello social de las futuras cuentas para 2022. «Al final tenemos presupuestos, eso es lo bueno. Creo que hay tiempo suficiente para tramitarlos», comentaba. «Se ha trabajado mucho y muy duro para seguir manteniendo el nivel de inversión pública de 2021. Son unos presupuestos que nos vuelven a situar en la senda del gasto social», remarcaba satisfecho.

«Es un proyecto que nos servirá para salir de la actual crisis derivada de la pandemia y que garantiza el bienestar de los valencianos», argumentaba. Sobre la constitución de una comisión política, Ferri no ocultó elogios: «Se ha hecho por primera vez y ha ido muy bien. Ha sido una negociación más amplia. Es cierto que en años anteriores se aprobaban antes, pero había más polémica porque muchas partidas se tenían que rehacer. Creo que este sistema es mejor», apuntaba.

Pilar Lima, síndica de Podem, también era de las satisfechas. «Son expansivos, sociales e inclusivos». «Estamos plenamente satisfechas con el incremento presupuestario para Vivienda. El aumento es el más importante de todo el Consell y permitirá dotar de recursos a la Generalitat para desarrollar las nuevas leyes en la materia», apuntaba. «Se rompe de nuevo con las políticas austericidas a las que el neoliberalismo nos tenía acostumbrados», finalizó la síndica.