El Botànic cierra filas tras la pugna por las cuentas y acelera para aprobarlas antes de fin de año

Después de la tormenta siempre llega la calma y eso, precisamente, fue lo que trataron de proyectar este martes desde las tres patas del Botànic: la estabilidad de un Gobierno que ha logrado pactar su séptimo presupuesto. Fuera del plazo exigido por la Ley de Hacienda e incumpliendo el Estatuto de Autonomía, pero, al fin y al cabo, con un acuerdo alcanzado in extremis para que las cuentas más expansivas de la historia del autogobierno, en torno a 27.800 millones de euros, entren en vigor desde el primer día del año 2022. Para cumplir el objetivo de aprobar el presupuesto el mismo día en que se ha venido haciendo siempre, el 22 de diciembre, PSPV, Compromís y Unides Podem acordaron modificar el calendario parlamentario programado e, incluso, suprimir la sesión de control al presidente y los consellers la semana próxima, una decisión que desató las críticas de la oposición al considerar que se impide su labor de fiscalización.

Cerrar filas y presumir de una alianza en materia presupuestaria que sentará las bases para la reconstrucción económica y social tras la crisis pandémica. Ese fue, a fin de cuentas, el mensaje que el tripartito se esforzó en lanzar, el de pasar página, al menos públicamente, tras los desencuentros protagonizados en la negociación de vértigo de los últimos días. La tensión entre socialistas y valencianistas que amenazaba, incluso, con una prórroga de las cuentas en vigor, ya se empieza a difuminar. No obstante, tras la foto que se producirá este miércoles, con el registro del proyecto de presupuestos en las Cortes, llegará el momento de sentarse cara a cara para analizar lo acontecido. Eso es algo que se hará el jueves, cuando se ha convocado la comisión de seguimiento del pacto botánico, esta vez en el cuartel general del PSPV, para analizar la estrategia del último año y sentar las líneas de trabajo futuras. Pero ahora, lo que toca es celebrar la fumata blanca y, con ello, restan importancia al hecho de que las cuentas no se hayan presentado antes del 31 de octubre, como estipula la legislación.

El síndic socialista, Manolo Mata, reconoció que lo deseable hubiera sido evitar el retraso en la aprobación de las cuentas, lo que se hará hoy en una sesión extraordinaria del Consell. No obstante, destacó que no es nada que no se pueda subsanar por un pequeño retraso que no impedirá que el próximo ejercicio arranque con nuevo presupuesto. Mata destacó el «excelente» trabajo de la Conselleria de Hacienda para cuadrar unos presupuestos que permitan salir de la pandemia y dijo que la comisión política que se ha encargado por primera vez de negociar los números, la que exigían los valencianistas, ha existido siempre, pero prefirió no polemizar más sobre ese asunto que ha enfrentado a su partido con los de Mónica Oltra. Sí ahondó en las «facilidades» del Gobierno central durante los últimos tres años para que la Generalitat sacara adelante su gestión económica a pesar de la infrafinanciación, mientras su homólogo en Compromís, Fran Ferri, resaltó que el principal escollo fue el de cómo cuadrar la prioridad de mantener el gasto social con la infrafinanciación autonómica, la deuda histórica y la disminución de ingresos por la eliminación del fondo covid del Gobierno. La síndica de Unidas Podem, Pilar Lima, por su parte, destacó la «capacidad política» del Botànic para llegar a un acuerdo y celebró el «incremento histórico» en la Conselleria de Vivienda, aunque sin cuantificarlo.

El tripartito suprime una sesión de control y la oposición carga por las trabas a la fiscalización

El Consell aprobará este miércoles 3 de noviembre el proyecto de presupuestos para 2022 y lo registrará en las Cortes, lo que supone el primer paso para activar el proceso para su aprobación definitiva. Las comparecencias de los consellers están programadas entre el lunes 8 y miércoles 10 de noviembre. El pleno de debate de enmiendas a la totalidad está fijado para el viernes 19, mientras que el pleno de debate del dictamen de la Comisión de Presupuestos está programado para el lunes 20, el martes 21 y el miércoles 22 de diciembre, abordando igualmente la Ley de Medidas Fiscales. Para sacar adelante esa agenda para la aprobación presupuestaria, el Botànic ha suprimido la sesión de control al presidente, Ximo Puig, y a los consellers, la próxima semana, reduciendo el pleno a una única jornada, fijada el jueves.

El jefe del Consell, Ximo Puig, destacó ayer, durante la feria World Travel Market de Londres, que los presupuestos de 2022 serán «los más cuantiosos de la historia de la Generalitat», ya que deben servir para «instrumentalizar la reactivación de la Comunidad» y para generar una «recuperación justa para todas las personas». Mientras tanto, la oposición cargó las tintas contra el Botànic.

La síndica del PP en las Cortes, María José Catalá, cuestionó que las cuentas se presenten fuera del plazo que marca el Estatuto de Autonomía, por un «sainete de acusaciones cruzadas, de batalla de egos ya habitual entre socialistas y Compromís». En este sentido, hizo hincapié en que el Consell de Puig «está roto y agotado» y pidió, de nuevo, elecciones anticipadas, no sin antes acentuar su expectación por ver «cómo han cerrado a martillazos las cuentas con 2.000 millones de euros menos de financiación del Estado». Criticó igualmente que, con la modificación del pleno de la próxima semana, «se pierde la posibilidad de controlar al Gobierno y al presidente, y esto va en perjuicio de la ciudadanía y la democracia». Su homóloga en Cs, Ruth Merino, reprochó el retraso en las cuentas y se quejó de que el tripartito «vuelva a pasar el rodillo» al impedir su fiscalización. Ana Vega, de Vox, consideró que el retraso evidencia que el Botànic está «completamente roto».