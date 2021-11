Compromís mantiene el pulso con la tasa turística: lleva el debate a la Diputación

Compromís sigue presionando con la aplicación de una tasa que grave las estancias de los turistas en la Comunidad Valenciana. La formación valencianista mantiene el pulso con el impuesto y lleva el debate ahora a la Diputación a través de una moción que se debatirá este miércoles. En la misma, además de pedir que se inicie un debate «sin complejos» sobre la conveniencia de aplicarla, señala la necesidad de articular propuestas de recaudación que equilibren el déficit entre la necesidad de visitantes para el sector turístico y los efectos «negativos», señalan, que tiene en algunos municipios la llegada masiva de turistas por el mayor coste de servicios y las consecuencias para el medio ambiente. Es por esto último por lo que los valencianistas reclaman la implantación de la tasa turística como compensación por los efectos del turismo.

Una moción que tiene pocos visos de prosperar por la posición que mantienen los otros tres grupos con representación en la Diputación, cuyos representantes autonómicos han rechazado la implantación de la tasa turística. Además, Compromís solo tiene un diputado en la institución provincial, Gerard Fullana. El PP y Cs han sido los más críticos con la iniciativa que partió de los vicepresidentes de la Generalitat Mónica Oltra, de Compromis, y Héctor Illueca, de Unides Podem. El propio líder del PPCV, y presidente de la Diputación, Carlos Mazón, calificó la propuesta de «letal» para la recuperación del turismo, en concordancia con lo que mantiene el sector hotelero, que pone el foco en que agravaría aún más la situación que arrastran por la pandemia. Cs, en líneas similares, considera el impuesto como un «ataque» al sector turístico y pide más medidas de apoyo y reactivación. Por su parte, el PSPV-PSOE aparca este debate hasta que acabe la crisis sanitaria y está abierto a un debate entonces, pero siempre que el gravamen sea voluntario y municipal. Los representantes provinciales de estas tres formaciones mantendrán la misma línea argumental.

En la moción, Compromís mantiene que la implantación del impuesto no reduciría la competitividad del sector ni haría que los turistas busquen otros destinos. La formación señala que los turistas que más visitan la Costa Blanca son los del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o los países nórdicos donde no solo tienen una alta renta per cápita, defienden los valencianistas, también en sus países hay gravámenes de este tipo (excepto en el Reino Unido). «Están acostumbrados a pagar en sus propios países tasas similares», indica la moción, en la que se acusa a los que rechazan imponer este impuesto de querer perpetuar un modelo turístico «basado en la cantidad y no en la calidad del servicio».

PP y Cs reclaman al Consell la defensa de las señas identitarias

PP y Cs llevaran al pleno de la Diputación una moción conjunta en la que reclaman al Consell la defensa de las señas de identidad de la Comunidad Valenciana «ante cualquier ataque o injerencia». Ambas formaciones acusan a la Generalitat de subvencionar a entidades y organizaciones catalanistas que se «apropian», dicen, de elementos culturales, identitarios y geográficos valencianos y que van en contra del Estatuto de Autonomía o la Constitución. Ambos partidos también defenderán juntos una moción contra la infrafinanciación de la Comunidad en los Presupuestos Generales.