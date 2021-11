El aumento del gasto social del Consell no alcanza la media estatal por habitante

Se considera gasto social el que se destina a educación, sanidad y políticas como la dependencia. Son tres de las cuatro patas del Estado del Bienestar y las tres recaen en las comunidades autónomas y suelen ser las partidas que justifican la manida frase de «los presupuestos más sociales de la historia» que cada año el responsable de Hacienda autonómico ondea como un mantra.

Con sentencia incluida en prácticamente todas las que han desgranado sus cuentas para el próximo ejercicio, la cifra media del gasto social por habitante de las 17 comunidades autónomas asciende hasta los 3.169 euros por persona. Son 150 euros más que los fondos dedicados por el Consell para 2022. O dicho de otra manera, si la media estatal es 100 euros por habitante, cada valenciano recibe en gasto social 95.

La cantidad, no obstante, está condicionada a que hay cinco comunidades autónomas (Asturias, Baleares, Aragón, Murcia y Cataluña) que todavía no han presentado presupuestos para el próximo año y tienen vigentes los de 2021 o incluso anteriores, como es el caso catalán. Si se tiene en cuenta que el aumento medio anual entre e2021 y las cuentas para 2022 ronda el 6 %, este montante de gasto social por habitante subiría hasta los 3.229 euros. Por su parte, si se contabilizan solo las 12 con el plan financiero aprobado, sube más: hasta los 3.345 euros.

Diferencias de 1.000 euros

Sea uno u otro, los 3.020 euros por valenciano en las tres grandes partidas sociales significa quedar por debajo todavía de la media estatal pese al aumento registrado en el último lustro y medio. De hecho, en las siete ediciones presupuestarias que ha vivido el Botànic, esta cifra ha crecido un 44 % y 1.000 euros por persona en estas partidas. No obstante, si son los presupuestos más sociales de la historia para el Botànic también lo son para otras comunidades que, además, partían de mejores situaciones. El «estamos infrafinanciados y no cometemos ningún pecado» con el que se escudó Vicent Soler el miércoles sobre los ingresos fantasma del Estado sirve también de explicación a cómo esa falta de recursos estatales había dejado a la Comunidad Valenciana con un gasto social inferior a la media.

Así, los 4.157 euros que destinará Extremadura, la que más, por ciudadano para políticas sociales son más de 1.000 euros de diferencia por persona respecto a lo que presupuesta para 2022 la Comunidad Valenciana. Le siguen, con 200 euros menos por persona, Navarra y Cantabria. A la cola, están Cataluña (con presupuestos todavía de 2020) y Madrid con 2.199 y 2.473 euros por habitante de gasto social. La valenciana, además, destinará casi 300 euros más que otra de las comunidades con los mismos problemas de financiación como es Andalucía.

Sin embargo, sí que hay un dato en el que la Comunidad Valenciana ha conseguido derribar la valla de la media del resto de comunidades.

Los 5.530 euros por persona del gasto total de los presupuestos del Consell para 2022 se sitúan por encima de los 5.190 euros por habitante del resto de las comunidades autónomas. En estos se incluyen, lógicamente, las partidas sociales, pero también las destinadas a la reactivación económica, infraestructuras o el pago de la deuda. No obstante, está 2.500 euros por persona por debajo que Navarra que lidera la tabla.

El Botànic aplaude sus cuentas, pero choca al evaluar su negociación

El Botànic se puso ayer la música de los aplausos para cerrar cualquier tensión previa, el problema es que el ritmo de las palmas y su intensidad no ha ido exactamente a coro en todo el repertorio. La comisión de seguimiento del pacto de ayer sirvió de terapia, aunque deja algunas muescas. Que las cuentas son las mejores posibles dada la situación ha sido la opinión compartida entre PSPV, Compromís y Unides Podem y el leitmotiv de la reunión. No obstante, la visión sobre la comisión política encargada de su elaboración ha mostrado diferentes niveles en el aplausómetro. Así, mientras Compromís y Unides Podem destacaron el papel y señalaron que se repetirá el año que viene; desde el PSPV se mostraron más distantes en las buenas palabras hacia esta e indicaron que lo importante era tener los presupuestos el 31 de octubre en el parlamento, algo no logrado este año. Por otra parte, también la presentación de enmiendas a las cuentas generó problemas. Manolo Mata, síndic del PSPV, dijo que no tendrían sentido, unas palabras fuera, en la previa ante los micrófonos, que pese a que dentro no tuvieron eco dentro, desde los socios corrigieron: «Habrá».