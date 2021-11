El PPCV tilda el presupuesto de la Generalitat de "fantasía contable"

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha mostrado hoy su rechazo al presupuesto de la Generalitat para 2022, unas cuentas que ha calificado como una "fantasía contable", un "invento" que, según ha denunciado, se sustenta en partidas de ingresos ficticias que no harán más que aumentar la deuda de la Comunidad hasta superar los 54.000 millones de euros y que, además, reducen la inversión social. Por ello, el principal grupo de la oposición en las Cortes ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad.

Insulto a la inteligencia. Falta de seriedad. Se pasa de la ingeniería a la fantasía contable. Esos son algunos de los calificativos que ha empleado hoy la secretaria general del PPCV, María José Catalá, para definir el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno autonómico. Unas cuentas que, según ha dicho, disminuyen el gasto social y las inversiones y que, además, lo fían todo a los fondos europeos. Todo ello tras el "sainete" del tripartito para cuadrar unos números que, además, han llegado fuerza del plazo marcado por el Estatuto de Autonomía. Es por ello que Catalá ha cuestionado que el retraso en la presentación del proyecto estuviera justificado, si "al final han pegado tres martillazos en los papeles para inventarse las cuentas". Según la síndica, la ejecución de las inversiones de los presupuestos de 2021 es del 32 % a día de hoy, lo que supone que el resto no se va a cumplir, por lo que ha cuestionado las inversiones comprometidas en el presupuesto de 2022 como las que provienen de fondos europeos.

Para Català, "los grandes perdedores" con estas cuentas son los valencianos porque se suben las tasas pero no las ayudas para la pobreza energética, se aporta dinero para identificar a víctimas de la Guerra Civil pero se aporta menos para la investigación de enfermedades raras, y cuestiones como la Dependencia o la Renta Valenciana de Inclusión caen un 15 % y un 8 % respectivamente. También bajan un 9,6 % la partidas para infraestructuras sociales mientras sube un 339 % el gasto de personal de la Conselleria de Oltra; Educación pierde peso y no hay dinero para la reforma de la financiación de las universidades, ha destacado.

Los populares han comparecido un día después de la aprobación de las cuentas por parte del Consell para justificar su oposición al proyecto presupuestario. No obstante, se han mostrado parcialmente de acuerdo con uno de los puntos más polémicos de las cuentas, como ha sido la inclusión de una partida reivindicativa de 1.000 millones de euros para compensar la desaparición del fondo covid estatal. El presidente regional, Carlos Mazón, ha dicho que desde su formación "reivindican que se reivindique" dicha partida para compensar el esfuerzo económico por hacer frente a los gastos extraordinarios de la pandemia, tal y como ha hecho el Gobierno de Andalucía. En ese sentido, ha considerado que no se pueden comparar ambos casos porque la Junta liderada por Juan Manuel Moreno (PP) reclama esos fondos tras presentar un presupuesto con superávit y, además, bajando los impuestos. Con todo, el líder del principal partido de la oposición en la Comunidad ha tildado las cuentas presentadas por la coalición valenciana como un proyecto que se sustenta en cifras "inventadas" que abocan a la Generalitat a seguir aumentando su deuda pública hasta niveles que en cualquier empresa serían calificados de "quiebra técnica".

Sobre las partidas reivindicativas incluidas por el Botànic, las de 1.336 millones de euros por la infrafinanciación y la de los 1.000 millones de euros por el fondo covid, Catalá ha considerado que no van a llegar porque no están pactadas con el Gobierno, que es, precisamente, lo que cree que se debería de haber hecho entre dos ejecutivos, el central y el autonómico, del mismo color político. Aún así, y a pesar de que en Andalucía se ha realizado lo mismo, Mazón ha aseverado que él "no habría puesto encima de la mesa ingresos que no tengo claro que lleguen a entrar". En esa línea, el diputado Rubén Ibáñez ha calculado que en los presupuestos se incluyen además otros 3.000 millones de euros de ingresos ficticios "de tapadillo".

Mazón se ha preguntado por qué si la Generalitat contempla un aumento del PIB del 6,3% de cara al próximo ejercicio no se rebajan los impuestos a las rentas bajas. El popular ha dicho que no espera que se aplique en su conjunto la reforma fiscal planteada por su partido, pero ha recalcado que, al menos, se debería de beneficiar a quienes tienen menos ingresos. Además, ha asegurado que el gasto en Sanidad es el "el más bajo de la historia" de la Comunidad a pesar de continuar en una situación de pandemia, y ha criticado que se contemple una subida de sueldo del 2% de altos cargos y asesores. "El gasto sube un 9% con presupuesto ficticio, pero el gasto de la Administración aumenta un 17% en el sector público", ha criticado. Por el contrario, el PP ya ha dicho que renuncia a ese aumento del 2 % en el sueldo de diputados y asesores de la Diputación de Alicante y asume el compromiso de bajar los impuestos con prioridad para las rentas más bajas, reducir a la mitad los asesores y cargos públicos y no sobrepasar el número de diez consellerias en el caso de que llegue al Gobierno autonómico.

El presidente regional ha anunciado que el grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos aunque son conscientes de que no prosperará dado que los tres grupos que sustentan al Botànic cuentan con mayoría en la Cámara. Aún así, se presentará por "justicia y coherencia", ha matizado Catalá, que ha dicho que trabajarán asimismo por aunar enmiendas junto a Ciudadanos.

El también presidente de la Diputación de Alicante ha aseverado que sigue a la espera de poder mantener una reunión con el jefe del Consell, Ximo Puig, para tratar la posibilidad de presentar enmiendas conjuntas a los Presupuestos Generales del Estado, que "ningunean" a la Comunidad. Mazón ha dicho que "el tiempo se agota" y ha detallado que desde el PP se presentarán 150 enmiendas y que esperan poderlas transaccionar con el resto de fuerzas políticas "para ver si es verdad que ponen por delante a la Comunidad".