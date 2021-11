Oltra defiende los 1.000 millones del fondo covid eliminado: "Vamos a seguir reivindicando los recursos que necesita la Comunidad"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no se plantea por el momento qué pasaría si el Gobierno central alega en contra de la partida de 1.000 millones de euros incluida en los presupuestos de la Generalitat para compensar la desaparición del fondo covid, que inyectaba a las autonomías liquidez adicional para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la pandemia. Es un escenario que, hoy por hoy, no contempla el Gobierno valenciano, al menos no públicamente. El discurso oficial está centrado en la necesidad de reclamar al Estado recursos suficientes para dar respuesta a las nuevas necesidades generadas desde la irrupción del coronavirus e, igualmente, se focaliza en exigir una reforma que acabe con la infrafinanciación a la que está sometida la Comunidad. "Vamos a seguir reivindicando" los fondos que se necesitan, ha recalcado hoy la portavoz del Ejecutivo autonómico en su comparecencia semanal tras el pleno del Consell, celebrado hoy en Alicante.

Oltra ha defendido que las cuentas aprobadas por el Ejecutivo autonómico, que inician ahora su tramitación parlamentaria, responden a las necesidades de los valencianos y son "las que hace falta hacer". En ese sentido ha advertido que "quien quiera alegar, que explique a qué niños sacamos de los colegios o a qué personas no atendemos en las puertas de urgencias". En esa línea, ha recalcado que el Estado, por mandato constitucional, debe garantizar suficiencia financiera a las comunidades. Recursos que, en el caso de la Comunidad, se necesitan para afrontar proyectos destacados para la provincia, como el hecho de afrontar las necesidades de movilidad sostenible con la finalización de la línea 9 del Tram que conecta Dénia y Benidorm, dotada con 11,7 millones de euros; los 23 millones que se destinan a la Vía Parque de Alicante; o el millón de euros para el proyecto del Rico Pérez-Arena Alicante para transformarlo en un espacio dedicado al ocio, la cultura y el deporte, algo que "en un escenario de pandemia se necesita", ha dicho. La vicepresidenta también ha puesto como ejemplos los 17,4 millones de euros que se destinan a centros de salud de la provincia, los 5,5 millones para reformar el Cine Ideal, y ha destacado asimismo que el 41% de las inversiones en centros educativos se materializarán en la provincia.

La reflexión de Oltra llega después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya cuestionado que la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno (PP) haya incluido también en sus cuentas una partida similar a la del Consell, denominada fondo de transición hacia la nueva normalidad. Son recursos que no están contemplados en los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, se desconoce si finalmente llegarán. Otra posibilidad es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mire hacia otro lado y dicha cantidad de ingresos no percibidos pero gastados, acabe engordando la deuda pública valenciana. No obstante, Oltra ha insistido en que esos ingresos complementarios son necesarios, al igual que una financiación justa y la compensación de la deuda acumulada por la infrafinanciación. La Comunidad, ha recalcado, no gasta más que los demás sino que ingresa menos por la distribución "injusta" de los recursos entre las comunidades y que "no atiende" a los principios constitucionales que dicen que las autonomías necesitamos suficiencia financiera. "Hay unos desequilibrios y unas diferencias que no se sostienen y que suponen una discriminación hacia los valencianos", ha manifestado.

Sobre las reivindicaciones de financiación, la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha trasladado que el Consell participará, como hizo en 2017, en la manifestación en defensa de una financiación justa convocada para el próximo 20 de noviembre en las capitales de las tres provincias de la Comunidad.

Mientras Oltra hacía estas declaraciones desde el complejo de Ciudad de la Luz, en la capital provincial, el jefe del Consell, Ximo Puig, que ha presidido la reunión del pleno con la asistencia de todo el Ejecutivo, se marchaba a Madrid para acudir a una reunión en Ferraz junto al resto de barones socialistas para abordar, precisamente, la reforma del sistema de financiación y buscar, en ese escenario, posicionamientos comunes en el seno del PSOE.

La vicepresidenta de la Generalitat, preguntada sobre el barómetro publicado este jueves por la Administración valenciana, ha destacado que refleja que la ciudadanía vive "una especie de satisfacción sin euforias", y también "una cierta confianza y esperanza" en poder llegar ya a la pospandemia, lo que genera unos estados de ánimo "mas optimistas". No obstante, el trabajo de campo recoge igualmente que los valencianos suspenden la gestión del Consell en la adopción de medidas para impulsar la recuperación. En ese sentido, Oltra ha dicho que precisamente por ello se piden fondos adicionales al Gobierno, para poder impulsar políticas para superar las consecuencias de la crisis del covid.