Puig: "En el PSOE hay acuerdo en que reformar la financiación requiere un gran pacto"

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha participado este viernes en la reunión de barones socialistas convocada por Ferraz para debatir sobre la polémica reforma del sistema de financiación. En dicho encuentro, el jefe del Consell ha expuesto que la Comunidad Valenciana es la que sufre un mayor agravio por el actual modelo de reparto y ha defendido que se adopte el criterio de población ajustada, según han trasladado desde su círculo de confianza. En un posterior encuentro con periodistas, Puig ha señalado que en el PSOE hay un acuerdo en lo básico sobre la financiación autonómica, y es que la complejidad de este asunto hace "absolutamente exigible que haya un gran acuerdo de país".

"No hay una solución que pueda ser parcial, ni tampoco de un partido", ha manifestado Puig a su salida de la sede del PSOE en Ferraz, donde los barones socialistas se han reunido con la vicesecretaria general, Adriana Lastra, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hablar de financiación autonómica y tratar de acercar posturas al respecto. Aunque es evidente que, en principio, existen posturas divergentes entre los territorios afectados por la despoblación y los que piden que se prime el criterio poblacional, desde el PSPV trasladan que el Gobierno central ya está realizando el reparto de partidas extraordinarias, como los fondos covid, en base al parámetro de número de residentes en las comunidades. Y eso es, precisamente, lo que vienen reclamando desde el PSPV.

El dirigente valenciano ha insistido en que, aunque el PSOE "es el partido más importante de España", la reforma de la financiación autonómica "va mucho más allá de las fronteras del propio partido", por lo que el camino que hay que recorrer es el del diálogo. Es decir, que deben generar consenso entre las diferentes formaciones políticas. Lo que Puig ha dicho que defiende es la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la igualdad de los españoles y en reforzar el estado del bienestar, lo que pasa también por una fiscalidad justa, por una armonización en algunos impuestos, "y sobre todo por dotar de la máxima consistencia y la máxima solvencia al gran escudo social, que es el estado de bienestar".

Puig ha explicado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado escuchando las intervenciones de los dirigentes autonómicos, y ha reivindicado que ella está trabajando "intensamente por buscar puntos de encuentro y soluciones coyunturales". El presidente de la Comunidad ha defendido que en la pandemia el Gobierno de España ha aportado a las comunidades autónomas dos fondos covid, uno de 16.000 millones de euros y uno de 13.000, mientras que en la anterior crisis la opción de la derecha fue recortar los servicios públicos y no dotó "para nada" a las autonomías. No obstante, el Ejecutivo valenciano ha lanzado un órdago a Montero al incluir en el presupuesto de la Generalitat para 2022 una partida reivindicativa de 1.000 millones de euros para suplir el fondo covid de cara al próximo ejercicio. Ello aunque el Gobierno central no ha contemplado en el Presupuesto General del Estado partidas económicas para inyectar ese montante.

Preguntado sobre si la ministra ha dado indicaciones a los presidentes autonómicos que van a ir a la reunión de Santiago de Compostela del 23 de noviembre, Puig ha dicho que "por supuesto" que no, pues los presidentes "tienen capacidad institucional para hacer lo que consideren" y los partidos "no dirigen las instituciones", que son de los ciudadanos. El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, sí acudirá a ese encuentro convocado por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para reunir a las comunidades de la España vaciada. A su llegada hoy a Ferraz, García-Page ha aseverado que el encuentro junto a los líderes de Cantabria, Galicia y Castilla y León no ha de entenderse como "un frente" sino como un ejemplo de "diálogo"

Puig también ha sido cuestionado sobre las declaraciones del lehendakari Íñigo Urkullu, quien ha acusado a la Comunidad de Madrid de aplicar "dumping fiscal" y convertirse en un paraíso fiscal, Puig ha manifestado: "Saben que hace bastante tiempo que coincido".

Solidaridad

Al finalizar la reunión en Ferraz, el PSOE ha emitido un comunicado en el que plantea "solidaridad" entre "nacionalidades y territorios" de cara a establecer el nuevo financiación autonómica, al tiempo que pide "lealtad institucional" entre administraciones y reclama que la "capacidad fiscal" de los territorios no condicione la "equidad" de acceso a los servicios públicos. Los socialistas quieren "dejar fuera la confrontación partidista" este asunto y por ello "invitan" a todos los partidos, sobre todo a los de implantación estatal, a "definir una posición común".

Estas son las conclusiones que ha emitido hoy el PSOE después del encuentro que han mantenido los presidentes autonómicos socialistas con la dirección del partido, representada por su número dos, Adriana Lastra y por el secretario de Política Autonómica, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara además del secretario de Organización del Partido, Santos Cerdán y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero y de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Un encuentro previo al convocado por el presidente gallego, el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, para el próximo 23 de noviembre en Galicia con el objetivo de hacer un frente común entre las regiones afectadas por la despoblación, y al que tienen intención de asistir algunos presidentes socialistas.

En el comunicado emitido por Ferraz se invita a todas las fuerzas políticas, "especialmente" a aquellas con implantación a nivel nacional, a trabajar con honestidad en la definición de una posición común, "dejando fuera la confrontación partidista" con el fin de contribuir a aprobar una reforma del vigente Sistema de Financiación Autonómica.

Un nuevo sistema, señalan, que permita a todas las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla atender las necesidades y satisfacer las expectativas de la ciudadanía.