La Diputación congela por segundo año consecutivo el sueldo de diputados y asesores

El gobierno provincial congelará en 2022 la remuneración de los diputados de la corporación y del personal eventual o de confianza por segundo año consecutivo. Esta medida es una propuesta a causa de la situación económica como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Así lo ha anunciado el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, quien ha explicado que los 31 diputados provinciales y los asesores de la Diputación renunciarán a la subida salarial del 2% que el Gobierno de España tiene previsto incluir en los presupuestos del próximo ejercicio para todos los empleados públicos.

En este sentido, el dirigente alicantino ha manifestado que “en estos momentos no toca que los políticos nos subamos el sueldo un 2% y, por eso, en la Diputación de Alicante no lo vamos a hacer”, al tiempo que ha lamentado que el presidente de la Generalitat y el del Gobierno estatal “sí que lo vayan a hacer” en sus respectivos gobiernos: “En la Diputación de Alicante entendemos que no toca, igual que lo ha entendido el Grupo Popular en las Cortes Valencianas, cuyos diputados tampoco van a subirse el sueldo y así se lo van a proponer al resto de formaciones”.

Para el presidente alicantino, la coyuntura económica actual es la que motiva esta decisión, “ya que mientras la imposición fiscal esté como está y los precios de la luz o el gas sean tan elevados no toca incrementar el gasto público con el sueldo de los políticos”. La subida sí se aplicará al resto de empleados públicos de la Diputación.

La propuesta impulsada por el presidente de la Diputación se trasladará a los grupos de la oposición y posteriormente se elevará al pleno de la Diputación para su aprobación. El acuerdo se incluirá en los presupuestos de la institución provincial para 2022.