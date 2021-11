Héctor Illueca: «Todos los modelos turísticos tienen vigencia, pero hay que modernizar las estructuras productivas»

¿Cómo se explica la tensión que ha marcado las últimas semanas de negociación?

Una negociación presupuestaria siempre es muy compleja. Tenemos puntos de vista distintos sobre diferentes cuestiones, hay que casar las expectativas de todas las consellerias, y complican las cosas desde el punto de vista técnico los fondos europeos. Además, hay tres socios de gobierno, y lo destacable es la enorme capacidad de diálogo y de unidad a lo largo de estas semanas, y que ha fructificado en un acuerdo.

En cualquier caso, los presupuestos incluyen dos partidas «ficticias» que, en total, suman más de 2.300 millones de euros...

No hay partidas ficticias, lo que hay son partidas que muestran obligaciones para con la sociedad valenciana y que tienen que tener un reflejo presupuestario. Eso es lo que se ha incorporado a los presupuestos y, al final, eso traduce también el problema de infrafinanciación. Se han utilizado en el pasado, existen en otros territorios y no entiendo cómo la oposición puede mostrarse contraria a algo que a lo que apunta es a compensar los déficits de financiación tan graves que sufre nuestra tierra y que se traducen en un perjuicio para el bienestar y para derechos fundamentales de los ciudadanos.

¿Qué papel jugó el vicepresidente segundo y Unides Podem en la negociación?

Nosotros hemos insistido en dos puntos. El primero, que estos tenían que ser los presupuestos de una recuperación inclusiva, que era fundamental garantizar los derechos sociales, que no podía haber recortes en un momento tan difícil. En un momento en el que una catástrofe como la pandemia ha azotado el bienestar de nuestra gente era fundamental que los poderes públicos plantearan una intervención en la economía fuerte, con inversiones y presencia para activar nuestro tejido productivo, y ser capaces de poner en marcha una reconstrucción de nuestro territorio que fuera auténticamente inclusiva. Hay una segunda cuestión. Hemos insistido mucho en la importancia del cambio de modelo productivo y de la transición ecológica, que tiene que ver no sólo con diversificar nuestras estructuras productivas, sino también con modificar sectores tradicionales, como el de la edificación.

¿Por dónde debe ir el cambio del modelo productivo en el sector de la construcción?

Es fundamental introducir criterios de economía circular en el sector de la construcción, nuevos materiales, y posibilitar un incremento de la eficiencia energética. Estamos aquí para ayudar, y para coordinarnos bien con el sector privado y canalizar programas que hagan posible esa transición. No se trata sólo de diversificar las estructuras productivas, sino de introducir conocimiento e innovación en los sectores tradicionales, para que sigan siendo un motor de crecimiento. El sector de la construcción lo va a ser. Es un sector estratégico, y, desde la conselleria, vamos a poner los medios para que pueda serlo más.

Cuando se habla de cambio de modelo productivo, se suele apuntar al turismo y a Benidorm. ¿Cuál es su opinión al respecto?

El cambio de modelo productivo tiene que ver también con la modernización de los sectores tradicionales. Hemos hablado de la edificación y podríamos hablar del turismo, de modelos en los que se tenga en cuenta no sólo el número de turistas, sino también el gasto promedio de cada visitante. Estamos hablando de introducir elementos de innovación y de conocimiento en sectores tradicionales que les permitan avanzar y contribuir a la prosperidad de nuestro territorio.

¿El modelo de Benidorm sigue teniendo vigencia?

Hay diferentes modelos en nuestro territorio, y todos ellos tienen vigencia, pero es fundamental apostar por una modernización de las estructuras económicas y productivas. Es muy importante que seamos capaces de transferir nuestra capacidad de generar conocimiento en el ámbito de la academia y de las instituciones públicas, y casar esa capacidad con el potencial de nuestro tejido productivo, y se está trabajando en ello.

¿Renuncian a la implantación de la tasa turística para 2022?

No. Es un tema que está en debate todavía en el seno del Consell, y que tiene que abordarse. Hicimos una propuesta de implantación de la tasa turística, planteando que la recaudación pudiera destinarse a políticas de emancipación de la juventud en materia de vivienda. El turismo es un sector estratégico para nuestra economía, tiene que serlo aún más en el futuro, pero tampoco puede negarse que tiene algunos efectos sobre los que los poderes públicos han de buscar un equilibrio. Uno de esos efectos es el crecimiento contrastado de los precios del alquiler en las zonas turísticas, en las zonas costeras, en las grandes capitales, que, evidentemente, ponen en cuestión las posibilidades de emancipación de nuestros jóvenes. La recuperación tiene que ser inclusiva. Tenemos que mirar a los ojos a la juventud y decirles que pueden forjarse un porvenir y, para ello, necesitan poder desarrollar un proyecto de vida independiente. Dicho esto, no tenemos líneas rojas, esperamos que nadie las tenga, y vamos a discutir esto lealmente con nuestros socios para intentar llegar a un acuerdo.

Los presupuestos de la Conselleria de Vivienda crecen un 73% impulsados por los fondos europeos, hasta el punto de que son los que porcentualmente más suben. ¿En qué se va a traducir eso?

Es un incremento significativo que pone de manifiesto un compromiso histórico del Consell con el derecho a la vivienda. Son la base para poder desplegar políticas como las que estamos poniendo en marcha orientadas a garantizar que el derecho a la vivienda sea un auténtico derecho subjetivo de los ciudadanos. Eso, traducido en números concretos, implica dotaciones para partidas estratégicas: 70 millones de euros para promoción de viviendas destinadas a alquiler social, 30 millones para adquisición de vivienda, 30 millones para ayudas al alquiler, 70 millones para la rehabilitación de edificios...

Más allá de los presupuestos, ¿cuáles son las prioridades de Vivienda en esta provincia?

Ahora mismo -por el viernes-, vengo de visitar una obra que tiene un valor simbólico trascendental: la rehabilitación integral del barrio de Miguel Hernández de Alicante. Esta primera fase representa una inversión de 3,4 millones de euros, y afecta a 524 viviendas en total cuando estén completadas todas las fases. Hablamos de un proyecto muy importante. Pone de manifiesto la importancia que vamos a darle a la rehabilitación como parte fundamental de nuestra política orientada a la ampliación y dignificación del parque público de vivienda. No es un simple lavado de cara, sino una auténtica rehabilitación integral.

¿Está preparada la Administración para recibir los fondos europeos que están por llegar?

Nos estamos preparando, y creo que lo vamos a estar. Los equipos están trabajando con toda intensidad para poder absorberlos, y para que no pase lo que ha pasado siempre en España, y es que, al final, el dinero no se gasta en proyectos que sean útiles para la ciudadanía. Vamos a poner los medios para que la canalización de esos fondos redunde en el bienestar de la ciudadanía, en la rehabilitación del parque público, en la promoción de vivienda nueva, en la colaboración entre el sector público y el privado.

Las crisis en Podemos han sido una constante. Incluso asumió la vicepresidencia tras la salida de Martínez Dalmau y la posterior dimisión de siete de los miembros del Consejo Ciudadano. ¿En qué punto nos encontramos ahora?

Empezamos en su día una nueva etapa. A lo largo de este tiempo he hablado con muchísima gente para iniciar un periodo en el partido en el que la discrepancia no reste, que sea constructiva. No tenemos la cultura de un partido con 100 años de historia que tiene cauces institucionales para resolver sus diferencias. Somos un partido formado por gente de la calle que un buen día se fue a las plazas llevados por la esperanza de un cambio en el país. Ese cambio está en marcha, quedan cosas pendientes y espero que seamos noticia por nuestras propuestas y no por nuestras peleas.

¿Cuál es la posición de Unides Podem en cuanto a los recortes del trasvase Tajo-Segura?

La posición del Consell y, por tanto, la nuestra es muy clara. Estamos a favor de que la aportación de agua que recibe Alicante sea la misma y se produzca en los mismos términos que hasta ahora. Y no sólo estamos de palabra, también en los hechos, hasta el punto de estar estudiando la interposición de recursos frente a decisiones del Gobierno central que suponen recortes unilaterales. Ahora bien, los gobernantes han de tener un horizonte de futuro. Estamos inmersos en una crisis climática, los acuíferos se encuentran cada vez en peores condiciones, y es fundamental que seamos capaces de avanzar en buscar fuentes alternativas que nos permitan a nosotros mismos satisfacer nuestras necesidades sin tener que esperar a otros, a través de agua reutilizada, desalinizada. En definitiva, huir de las guerras del agua que tanto le gustan al PP, y que no han aportado una sola gota de agua complementaria en ningún sitio, tampoco en la provincia de Alicante.

¿Cómo ve al Botànic?

Lo veo muy bien. Lo veo con presupuestos nuevos, que son un excelente acuerdo para la sociedad valenciana. Lo veo con mucha capacidad de unidad, con mucha capacidad de discutir de ideas y proyectos. Al Botànic sólo le falta una oposición a la altura de las circunstancias.

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, habla de un «frente amplio» de izquierdas. Sin embargo, en el encuentro organizado el próximo sábado por Iniciativa en València no estará Podemos. ¿Se sienten excluidos?

Si Yolanda Díaz está, me siento plenamente representado por la vicepresidenta del Gobierno de España. La iniciativa de Yolanda Díaz de intentar procesos unitarios entronca con una inquietud profundamente sentida en la intuición popular. La gente sabe que hay un tremendo desequilibrio de poder en nuestra sociedad, y que sólo unidos somos fuertes. Lo fundamental es tener en cuenta que no se trata de una cuestión puramente electoral. La vicepresidenta insiste mucho en que esto no va de partidos, y no se le escucha lo suficiente. Esto va de escuchar a la gente, de programas. Hay que hablar de inquietudes, de medidas concretas, de principios éticos, ver qué piensa la gente de las pensiones, de la reforma laboral, del precio de la luz, del derecho a la vivienda, y abrir el espacio político al protagonismo de los movimientos sociales y muy especialmente del movimiento sindical para construir una alternativa al neoliberalismo.

¿Sería, pues, partidario de ir a las elecciones autonómicas con Compromís?

Es que esto no va de partidos, va de escuchar a la sociedad en el momento en el que estamos, y de ser capaces de construir un programa alternativo en contacto con los movimientos sociales, interpelando a nuestra juventud, en contacto con el movimiento sindical, y, sobre eso, evidentemente, habrá una traducción electoral, pero creo que no estamos en esa fase.

¿Ha faltado en los últimos tiempos que los políticos pisaran la calle?

Desde hace demasiado tiempo los políticos han pisado poco la calle, y, en ese sentido, me identifico plenamente con mi antecesor, con Rubén Martínez Dalmau, y con su cultura política. Somos gente que un buen día se fue a las plazas. Yo me fui a la plaza del Ayuntamiento de València, y hace poco tiempo dejé temporalmente mi profesión, para servir a la res pública y contribuir a un proceso de cambio que está en marcha, pero en el que quedan cosas pendientes. Posteriormente, volveré a mi trabajo. Los políticos tienen que pisar la calle, pero, sobre todo, tienen que venir de la calle.