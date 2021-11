Vicent Soler: «Necesitamos los mil millones y hemos ido por la vía de los hechos»

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, asegura que la Comunidad Valenciana «necesita» el millón de euros consignado en el proyecto de presupuestos autonómicos sin tener su correspondiente reflejo en los Presupuestos Generales del Estado, «para acercar el gasto per cápita a la media» de España. Por esta razón, se consideró oportuno incluir esa partida, ya que «el artículo 15 de la Constitución no se cumple», de manera que «por la vía de los hechos hemos intentado paliar los efectos sobre la ciudadanía de la falta de ingresos». No hay ningún motivo, señala, para «no tener los servicios públicos básicos que merecemos» por la infrafinaciación.

Soler responde así a la pregunta de si esa partida de mil millones de euros es fruto del acuerdo con Compromís, que exigía su incorporación al proyecto, para negociar los presupuestos y mantener así la estabilidad del gobierno del Botànic. El titular de Hacienda elude referirse a ese aspecto de forma explícita y alega que «la economía no es una ciencia positiva en el sentido estricto», sino que en ella influye el contexto, «y el nuestro está afectado por una situación estructural de infrafinanciación y por la adecuación a una nueva normalidad que precisa de los servicios públicos», defendiendo así la citada partida como una posición común del Consell en su conjunto. Además, Soler insiste en que «gracias al escudo social y a los fondos europeos hemos podido hacer políticas económicas imprescindibles», que con fondos propios «no hubiesen sido posibles».

El conseller opina, por esta razón, que ni el PSPV ni Compromís han ganado en la negociación presupuestaria, sino que «hemos ganado todos, además por goleada». Agrega, en este sentido, que «estamos ante una situación inédita», ya que «llevamos siete años haciendo las cosas con acuerdo, con diálogo, que es lo más importante, y con gobiernos plurales mucho más». Y rechaza que vayan a ser los últimos presupuestos de esta legislatura; al respecto argumenta que «las tensiones en la elaboración de los presupuestos se dan siempre y en todos los gobiernos». Por ese motivo, apunta que la actitud adecuada es la de «fomentar las sinergias y ser eficaces en el diálogo».

Preguntado también por el hecho de que sea el primer proyecto presupuestario del Botànic que no se ha aprobado en tiempo y forma, el conseller de Hacienda alega que «se han elaborado de forma diferente» y que «quizá» por ser la primera vez que se hacía «ha pasado lo que ha pasado», aunque recalca que «el año que viene lo haremos en el tiempo que toca». Sobre la comisión política que ha ido siguiendo las negociaciones, Soler señala que «todo lo que sea participativo es positivo, pero también pueden hacer más lento el procedimiento»; eso sí, matiza que «lo pagamos muy a gusto», defendiendo el resultado. Ni confirma ni rechaza que esta fórmula vaya a mantenerse de cara al ejercicio próximo, aunque señala que «debemos perfeccionar cada año la manera de trabajar y podemos combinar cosas».

Soler, por otro lado, niega que la partida de mil millones de euros al margen de los Presupuestos Generales del Estado se haya acordado con Andalucía, que ha incluido un epígrafe similar en sus cuentas autonómicas. El conseller insiste en defender esta actuación, porque «no hemos bajado el esfuerzo fiscal y tenemos toda la autoridad para poner encima de la mesa la reclamación». Además, reitera que «dije que iría a la mesa de negociación con los deberes hechos y hemos cumplido, por eso tenemos esa gran fuerza negociadora». Y recuerda que «no hemos caído en la superchería de bajar impuestos, porque eso sí que contradice las reivindicaciones.

Puig recuerda que Alicante recibe el 40% de la inversión territorializada

El jefe del Consell califica los presupuestos de 2022 como una «palanca para superar la desigualdad»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó ayer que los presupuestos de 2022 son un «impulso a la cohesión territorial» y puso el «ejemplo especial» de la provincia de Alicante, que «recibe casi el 40% de las inversiones territorializadas», algo que «nunca había pasado antes». Esto abunda en la idea, dijo, de que «cada valenciano tiene que tener las mismas oportunidades viva donde viva, sin centralismos, sin discriminación, con la voluntad siempre de coser».

Puig defendió el proyecto de cuentas autonómicas como «una palanca para superar las desigualdades después de la terrible pandemia», porque una «normalidad mejorada exige unos presupuestos mejorados». Recordó que ascienden a 28.000 millones de euros, la cantidad más alta en la historia del autogobierno, y aseguró que «garantizan la estabilidad» en la Comunidad. Sin embargo, al mismo tiempo subrayó que se han elaborado con «una financiación que aún es injusta» y a la que se «debe dar respuesta». En ese sentido, aseguró que el Consell está «haciendo todo lo posible, como mínimo, para llegar a la convergencia de inversión por gasto social de la media española», porque, expresó, «eso es lo que los valencianos merecen».

El jefe del Consell indicó que los presupuestos tienen «tres grandes objetivos», uno de los cuales es la citado equilibrio territorial de las inversiones. Asimismo, otro aspecto es «impulsar el escudo social con la mayor inversión histórica» para la sanidad, la educación, la vivienda, las políticas de empleo y la igualdad. Al respecto de esta cuestión, se refirió a la consolidación de «más de 6.000 nuevas plazas de profesionales sanitarios que no existían antes de la pandemia» y a la creación de 8.000 plazas de profesorado desde 2015.

Por último, en tercer lugar remarcó que «se impulsa la creación del empleo con un récord de presupuesto para desplegar las políticas de empleo», ya que «la gran prioridad» del Consell es que «todas las personas tengan el derecho al trabajo». Al respecto, incidió en que los datos de la Seguridad Social muestran que «uno de cada cuatro empleos creados en España en el mes de octubre se han creado en la Comunidad Valenciana» y que «en seis años hay un 20% más de trabajadores».

Puig agregó que «han sido 20 meses de un gran esfuerzo colectivo, de una enorme corresponsabilidad, y ahora con todos los recursos comenzamos la recuperación para todos y lo hacemos con unos presupuestos que van a impulsar desde los fondos europeos a toda la sociedad: las trabajadores, jóvenes, autónomos, emprendedores». E insistió en que «hemos superado lo peor de la pandemia y ahora, con este presupuesto, impulsamos definitivamente la recuperación».