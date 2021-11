Carlos Mazón se abre a pactar un futuro gobierno con Vox: "Hay que superar los prejuicios en la política"

Mazón, que ha asistido a la presentación de la Gran Carrera del Mediterráneo y la Gran Carrera SUP Race, se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por sondeos publicados que apuntan la posibilidad de que el PP podría gobernar la Generalitat con el apoyo de Vox. En esta línea, ha subrayado que, como presidente de la Diputación de Alicante, lleva dos años seguidos pactando los presupuestos de esta corporación con Compromís. "Si soy capaz de sentarme con Compromís y aceptar buenas propuestas que pueda traer porque entiendo que son buenas para los alicantinos, cómo no me voy a poder sentar con Vox si podemos entender que es un partido legítimo, democrático y con representación de todos los valencianos", ha expuesto.

Para Mazón, "es el momento de que hablemos en política más allá de las siglas y que, cuando lleguen los momentos de cambio, todo el que pueda apoyar el cambio con ideas que tengan que ver con nuestra propia coherencia del programa ¿por qué no vamos a poder sentarnos con todos? No veo el problema". Asimismo, ha insistido en la importancia de "consolidar" el "viento de cambio" que sostiene que quiere la Comunidad Valenciana y que, además, subraya que está siendo "impulsado" desde la provincia de Alicante. "Se está viendo que donde estamos gobernando bajamos los impuestos, defendemos en hostelería y a nuestros autónomos, a nuestros trabajadores y defendemos a nuestra tierra", ha dicho, y ha considerado que es "importante" que esto se vea. "Estoy muy satisfecho porque cada día veo a más gente que quiere ese cambio, que es lo que yo quiero para mi tierra", ha añadido el presidente popular.

"Cada vez veo más gente que te dicen que ya está bien de casi siete años en los que se está dividiendo a la sociedad, en la que no se bajan los impuestos, los que no se defiende nuestro territorio, en los que los Presupuestos Generales del Estado siguen siendo lo que son, en los que la falta de agua sigue siendo la que es, en la que las imposiciones y las copias en las que se divide a una sociedad desde el independentismo catalán campan por sus anchas", ha indicado.

Por ello, ha concluido que hay "otra manera de trabajar y de gobernar" y de hacer las cosas en la Comunidad Valenciana, por lo que "no me extraña que cada vez más encuestas nos vayan diciendo que vamos mejorando y que vamos consolidando esa posibilidad de cambio".