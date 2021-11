Soler defiende la estabilidad del Botànic y la derecha ataca al Consell con las partidas «ficticias»

«Valentía». Esa fue la palabra empleada este lunes por el conseller de Hacienda y Modelo Económico para explicar por qué el Botànic ha decidido incluir una partida reivindicativa de 1.000 millones de euros en el presupuesto de la Generalitat para 2022, que se une a la ya habitual de 1.336 millones por la infrafinanciación. «Valentía», enfatizó Vicent Soler, para fijar un nivel de ingresos que permita asumir la «legítima aspiración» de tener un gasto per cápita en la media regional mientras la Comunidad se encuentra a la cola en el reparto de fondos del Estado. La decisión del Gobierno autonómico de estirar sus cuentas con esta previsión de ingresos adicional para compensar la desaparición del fondo covid del Ejecutivo central estaba llamada a generar polémica y se ha convertido, de hecho, en una de las principales líneas de ataque de la oposición, como quedó reflejado al inaugurar Soler la ronda de comparecencia sobre los presupuestos de 2022, que rozan los 28.000 millones de euros.

El responsable de la caja pública valenciana acudió al hemiciclo para defender los séptimos presupuestos de la era botánica, un reflejo más, valoró Soler, de una «estabilidad gubernamental que no tiene parangón en ningún lugar de España» y que ha conseguido consolidar el escudo social para no dejar caer a los más vulnerables. El conseller rechazó todas y cada una de las críticas de PP, Cs y Vox a cuenta de la acusación de presupuestos ficticios y defendió que son ingresos reales porque o bien el Gobierno que preside Pedro Sánchez acaba enviando fondos «de verdad», que es lo que exige la Generalitat, o bien acaban siendo asumidos como deuda autonómica a través de la «estafa» del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En cualquier caso, Soler recalcó que el Consell negociará la compensación de la deuda valenciana en el marco de la reforma del sistema de financiación. El conseller señaló, expresamente, que ese es uno de los principales objetivos de su conselleria, «la reivindicación de una financiación justa; así como la transformación del modelo productivo valenciano; el refuerzo del apoyo financiero a las empresas de la Comunidad para garantizar su solvencia y liquidez; la eficiencia y digitalización de la Administración, así como la lucha contra el fraude fiscal.

Hacienda dispondrá de un presupuesto que sube un 50% y llega a los 567,8 millones de euros. El conseller destacó que unos de sus principales objetivos pasa por ampliar el apoyo financiero a las empresas más afectadas y el Instituto Valenciano de Finanzas contará 257,9 millones. Destaca igualmente el incremento en cerca de un millón de euros para la Agencia Tributaria Valenciana, que dispondrá de 21,3 millones de euros, para aumentar la plantilla de agentes tributarios y, especialmente, de los técnicos de gestión tributaria para, entre otras cuestiones, avanzar en la lucha contra el fraude fiscal.

Sobre el área de Presidencia, explicó que contará con una dotación de 226,4 millones de euros, a los que hay que añadir la financiación adicional para las políticas turísticas (104,1 millones), y las principales áreas de actuación serán las políticas turísticas, la cooperación entre los municipios y la lucha contra la despoblación. Con todo, Rubén Ibáñez (PP) tildó el presupuesto de «bomba de relojería que hará explotar la economía de los valencianos», aseveró que el Consell «se inventa las cuentas», y que lleva a la Comunidad «a una senda tremenda de déficit y de deuda». Tony Woodward (Cs) remarcó que el presupuesto contempla 3.500 millones en ingresos ficticios, mientras Llanos Massó (Vox), consideró que las cuentas son «un fraude y una mentira». Las referencias al gran gasto en asesores y altos cargos también fueron una constante a raíz, además, del aumento de sueldos del 2% previsto para equipararse con el incremento a los funcionarios. Sobre ese asunto, Soler afirmó que, mientras el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha anunciado que no se aplicarán esa subida del 2%, él cobra un sueldo de 84.891 euros por gestionar un presupuesto de 240 millones de euros, mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, gestiona 27.000 millones y cobra 73.375 millones.

Otra autonomía del PP incluye la partida «ficticia» que la oposición reprocha al tripartito

No hay dos sin tres. La Junta de Castilla y León, que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco, también ha incorporado en su proyecto de presupuestos de 2022 una partida de ingresos para compensar la eliminación por el Gobierno del fondo covid 19. La partida, por valor de 445 millones, es similar al fondo de transición hacia la nueva normalidad de mil millones recogido por el Botànic en sus cuentas y que la oposición y, en particular, los populares valencianos ven «ficticios» al no estar contemplados como transferencia en los presupuestos generales del Estado. Con Castilla y León, que bautiza el fondo como «complemento de financiación extraordinaria», son ya dos las autonomías presididas por el PP que recurren a esta fórmula para sostener un determinado nivel de gastos en el año clave para la recuperación económica y social tras la pandemia. Andalucía también ha hecho lo propio con un partida de mil millones.

Aunque el gobierno de Mañueco aprobó sus cuentas hace más de una semana (antes que el Consell) no fue hasta ayer cuando trascendió la sorpresa. A diferencia de la Conselleria de Hacienda, que informó de la partida el día en que los presupuestos se aprobaron, no fue hasta ayer cuando saltó la noticia durante un debate parlamentario y ante las preguntas formuladas por el PSOE.

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, reconoció la inclusión de esta partida porque no «es entendible» que el Gobierno de Sánchez haya eliminado la ayuda y mantuvo que era de «justicia» reclamarla. «Vamos a seguir exigiendo el fondo covid» dijo. Y reprochó a los socialistas que no se sumen a esta reivindicación. «Esperemos convencer al Gobierno de España y tenemos un año por delante», añadió.