Choque entre Compromís y el PP en la Diputación por las ayudas a autónomos y pymes por el covid

Choque en la Diputación por las ayudas a autónomos y pymes por el covid. Compromís denuncia que solo 19 de los 128 municipios que se han presentado al plan de ayudas, aprobado en febrero, han realizado los trámites para justificarlas y así cobrar el dinero, a 20 días de que acabe el plazo, y lo achaca a las condiciones impuestas desde la Diputación por su excesiva burocracia. Desde el gobierno de la institución provincial defienden, por su parte, que se han resuelto el 100% de las peticiones de ayudas y que el plazo de justificación expira el 30 de noviembre, por lo que los municipios tienen aún plazo para presentar la documentación. Se han dispuesto para este fin 8,5 millones para 128 ayuntamientos.

El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, criticó que el 85% de las subvenciones que solicitaron los ayuntamientos por el cierre de negocios durante el confinamiento no han podido realizar los trámites que reclama la institución para poder cobrar la subvención del paquete de ayudas y acusó a la burocracia de la institución provincial. "El fracaso del presidente de la institución, Carlos Mazón, resulta patente", señaló fullana, quien añadió que "esconde que a estas alturas la institución que preside no ha satisfecho el 85,2% de estas subvenciones, calificadas en el mes de febrero de urgentes y usadas como caballo de batalla contra la Generalitat Valenciana por parte del dirigente del Partido Popular". Compromís ha conocido estas cifras por un documento del Departamento de Desarrollo Económico y Sectores Productivos después de preguntar -en los plenos de julio, septiembre y octubre- por la evolución de las tramitaciones y concesiones de estas subvenciones. Algunos de los ayuntamientos, según se desprende del documento, han sido obligados a avanzar el dinero desde su caja única. "En aquel momento, advertimos al señor Mazón que tenía que volcar toda la inversión en el plan conjunto de la Generalitat porque era eliminar burocracia, porque era ganar en agilidad", criticó el dirigente valencianista, quien lamenta que PP y Cs no apostaran por ayudas directas como pedía la oposición.

Desde la Diputación, el diputado de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, Sebastián Cañadas, lamentó el “uso malintencionado” que, a su juicio, el Compromís hace de esta cuestión, “tergiversando los datos de forma torticera y difundiendo noticias falsas”. “Si en un primer momento atribuimos al desconocimiento las referencias a este asunto de su portavoz, Gerard Fullana, ahora, sin duda, es evidente su mala fe, puesto que se le han dado por escrito las explicaciones pertinentes, tal como él mismo solicitó en un Pleno”. Cañadas señaló que los municipios tienen aún 20 días para tramitar la documentación que justifique esas subvenciones, ya que el plazo se cierra el 30 de noviembre.

Cañadas asegura que la Diputación ha resuelto ya el 100% de las solicitudes que los ayuntamientos han presentado para acogerse al plan de ayudas destinado a autónomos, pymes y profesionales aprobado por la institución para minimizar el impacto económico del covid. El crédito dispuesto finalmente es de 8.585.957 euros, de los nueve millones previstos, “lo que supone un nivel de ejecución del 95,46% sobre el total presupuestado”, ha manifestado el diputado, quien ha explicado en este sentido que un total de 128 ayuntamientos se han presentado a la convocatoria mientras que diez (Alcocer de Planes, Almudaina, Balones, Benilloba, Benimasot, Benillup, Benimarfull, Jesús Pobre y La Vall de Laguar) han renunciado y otros seis (Xàbia, Penàguila, La Vall d’Ebo, Gata de Gorgos, Millena y Tibi) no han presentado solicitud alguna.

Asimismo, ha detallado que ninguno de los municipios “ha ejercitado la posibilidad de solicitar un anticipo de hasta el 100%, tal como se contemplaba en las condiciones de la subvención”. Cañadas ha insistido en que el plazo límite de justificación aún no ha concluido “ya que los consistorios todavía disponen de 20 días para presentar la documentación pertinente”. Y recuerda que la Diputación aportó 14,7 millones de euros al Plan Resistir de la Generalitat, destinado a la recuperación tras el Covid de sectores como la hostelería y el ocio.