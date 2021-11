Unides Podem avala subir el sueldo el 2% a altos cargos tras vetarlo a los diputados

Pero el rechazo a ese aumento por parte de la coalición no se va a mantener, al menos de momento, para los altos cargos de la Generalitat, de cuyo gobierno la coalición forma parte. Así, la formación que lidera Pilar Lima acepta para los altos cargos del Ejecutivo valenciano lo que veta para los parlamentarios autonómicos.

El proyecto de presupuestos de las Cortes para 2022 y sus bases de ejecución incluían los créditos necesarios para financiar el incremento a funcionarios y representantes políticos, después de aprobarlo el Estado. Pero Unides Podem rechazó en la comisión de gobierno interior que los diputados vieran aumentado su sueldo si esta medida no salía por unanimidad, cosa que no ocurrió. Como ya se informó, PSPV y Compromís estaban dispuestos a avalar la subida, pero la formación que lidera Pilar Lima exigía un consenso amplio y, como el bloque de la derecha se desmarcó, la propuesta decayó. Fuentes de Podem confirmaron entonces el rechazo, igual que en el Congreso.

Una cuestión ya aprobada

La formación morada responde que la subida del 2% es una cuestión ya aprobada por el Gobierno y que esta es una posición que la coalición tiene para toda España. Explican que las Cortes tienen presupuesto propio y son los diputados y las diputadas a través de los síndics los que deciden sobre las cuentas de la institución y sobre los salarios de los parlamentarios.

En cambio, desde Unides Podem señalan que los altos cargos del Consell no deciden sus salarios, por tanto no toca congelar sus nóminas en una coyuntura inflacionista. Y añaden que cada cargo no se regula nominalmente en los presupuestos y hasta la propia designación de alto cargo es una categoría difusa. Además, buena parte de ellos son funcionarios y muchos hacen trabajo técnico y de gestión.

Con todo, no es descartable que en el debate de enmiendas al presupuesto de 2022 que se tramita en las Cortes para aprobarse antes de fin de año Unides Podem presente una enmienda para eliminar la subida del 2% a los altos cargos del Consell. El año pasado ya se debatió esta cuestión que viene de largo y Unides Podem se mostró reacio en un momento en el que coincidían dos subidas, una del 2% y otra del 0,9%. El año pasado el contexto político era otro con una pandemia en todo lo alto y en esta ocasión la situación de crisis es menor. Pero aunque la afección por la covid ya no es tan dura sí hay un temor a que socialmente estas subidas de sueldo pueden incidir en deslegitimación de la clase política.

Con todo, el Consell ya anunció que se aplicará la subida salarial del 2% al personal funcionario. Se trata de la subida contemplada por el Estado y afectará a 193.000 personas con un gasto de 197 millones. El proyecto de Ley de Presupuestos para 2022 contempla el aumento salarial que viene marcado por los presupuestos generales del Estado, por lo que la Generalitat está obligada a aplicarlo a su plantilla. Aún así, la cuestión de subir el sueldo a los políticos siempre es polémica.