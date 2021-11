La Diputación fortalece su alternativa al Fondo de Cooperación: 15 millones en 2022

La Diputación está dispuesta a seguir plantando batalla al Consell con el Fondo de Cooperación. Al anuncio del presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, de recurrir ante el Tribunal Constitucional la recién aprobada ley de la Generalitat que regula el Fondo de Cooperación Municipal que obligará a las diputaciones a cofinanciarlo, se une la negativa, un año más, a acogerse al mismo en 2022. El contraataque de la Diputación es volver a lanzar su plan alternativo a este fondo para repartir sus propias ayudas entre los municipios alicantinos también el próximo año, el último antes de la entrada en vigor de esa ley en 2023, cuando la institución provincial deberá cofinanciar el Fondo de Cooperación Municipal del Consell, como hacen actualmente las diputaciones de València y Castellón. El llamado Plan +Cerca repartirá en 2022, al menos, 15 millones a los ayuntamientos alicantinos que se adhieran.

Una partida igual a la que ha tenido este plan para 2020 y 2021, pero que el área de Infraestructuras, que dirige el diputado y portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, busca incrementar sustancialmente con los remanentes de tesorería con los que se dota, por lo que, muy probablemente, supere esos 15 millones de euros. La estrategia de PP y Cs, que gobiernan en la Diputación, es mostrar así «músculo», a un año de ser obligados a adherirse al Fondo de Cooperación de la Generalitat, con una cantidad de dinero que supera a los 13,7 millones que propone el Consell, que serían los que tendrían que asumir para cofinanciar el plan del Consell.

De paso, la Diputación sigue controlando los criterios para destinar esas ayudas a los ayuntamientos, diferentes a los de la Generalitat, basados en población, superficie, densidad y número de pedanías, lo que, defienden, beneficia a los municipios de menos de 5.000 habitantes que reciben una cantidad muy superior a la del Consell, y 84 de las 141 localidades de la provincia tienen, como mucho, esa población. Cuanto más pequeño es el municipio, más dinero, porcentualmente, recibe, además de destinarse una partida de más de 2 millones, que se ampliará en 2022, para beneficiar a las localidades con problemas de despoblación. Un ejemplo. Senija, de 600 habitantes, percibió en la última convocatoria 17.000 euros de los Fondos de Cooperación autonómicos, frente a los 150.000 que ha recibido del programa alternativo de la institución provincial. «La Diputación tiene espíritu de pueblo pequeño, y se ha demostrado que nuestro plan funciona», defiende Gutiérrez.

Novedades

La convocatoria para 2022 del Plan +Cerca introducirá dos importantes novedades, según ha podido saber este periódico. Por un lado, la Diputación obligará a los municipios que se adhieran a que, al menos, destinen el 50% de la ayuda a gasto corriente. Por ello, se van a ampliar las líneas de gasto corriente que pueden justificar los consistorios, más allá de personal, parques o mantenimientos de edificios municipales, como hasta ahora. No obstante, la institución aún no tiene cerradas todas las líneas a las que se pueden acoger los ayuntamientos para destinar los fondos que reciban. Además, se podrán acoger al cambio de criterio que aprobará la Diputación para adelantar hasta el 75% de las ayudas a los municipios antes de la justificación, para agilizar la tramitación.

Los consistorios alicantinos reciben 13,7 millones de euros del Fondo de Cooperación, lo que corresponde a la parte autonómica, porque la institución provincial decidió hace cinco años no sumarse y no aportar esa misma cantidad, como sí hacen las de València y Castellón. Los municipios han dejado de percibir este fondo por parte de la Diputación tras haberse negado tanto el anterior presidente, César Sánchez, como el actual, Carlos Mazón, ambos del PP. No obstante, a lo largo de los años en los que el conflicto se ha ido enconando, los municipios han recibido un plan de inversiones financieramente sostenibles de similar cuantía del Palacio Provincial, pero sin tener la posibilidad de destinar el dinero a gasto corriente, lo que corrige el plan alternativo que pondrá en marcha la Diputación por segundo año consecutivo.

Desde la institución provincial apuntan que, al contrario que los fondos del Consell, los de la Diputación no salen de los presupuestos, sino de los remanentes, lo que les da más margen para incrementar las partidas. Algo que pidió Cs que permitiera el Consell en las enmiendas que presentó a la ley que regula el Fondo de Cooperación, además de solicitar que las diputaciones puedan tener sus propios criterios de reparto. Ninguna fue aceptada por el Gobierno del Botànic, que lamenta que los alicantinos hayan perdido 70 millones al no haberse adherido la Diputación a los fondos que creó el Consell en 2016.