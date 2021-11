El Botànic acusa al PP de usar las instituciones para "criminalizar" a Oltra y la derecha aplaude la investigación de Europa sobre los abusos a menores tutelados

Los grupos del Botánic han acusado este jueves al PP de hacer un uso "partidista" de instituciones como la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para intentar "criminalizar" a la vicepresidenta del Consell, mientras la oposición ha insistido en que Mónica Oltra debería dimitir o ser destituida. Los grupos de las Cortes se han pronunciado de esta forma en los pasillos de la Cámara sobre la decisión de la Comisión de Peticiones de la UE de admitir a trámite la petición del PP de investigar la gestión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en los abusos a una menor. Este asunto, precisamente, ha sido abordado hoy en la Cámara autonómica a través de una iniciativa registrada por Vox para debatir la política del Consell en relación con los casos de abusos a menores tutelados en centros de la Comunidad; en concreto, una moción subsiguiente a la interpelación a Oltra que los grupos del PP y Cs ya han anunciado que apoyarán.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha indicado que le parece "una operación un tanto desagradable por parte del PP, que hace montajes" y utiliza "perversamente las instituciones" a partir de "una carta" que ha mandado a la presidenta de la comisión de Peticiones, también del PP.

"Habrá que investigar lo que no esté bien y no necesitamos a Europa para nada", ha indicado Mata, para quien "no hace falta irse tan lejos ni malgastar dinero en sellos" y ha resaltado que el Consell ya "ha dado la cara donde la tiene que dar", en las Cortes.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que el PP ha hecho un "yo me lo guiso, yo me lo como" en la comisión de Peticiones europea, donde una diputada valenciana del PP ha llevado a ese órgano, que preside también el PP, una queja sobre Oltra para dar "un paso más en la cacerías de brujas" contra Oltra.

Ferri ha recordado que la presidenta de esa comisión, Dolors Montserrat, ha sido denunciada ante al presidente del Parlamento Europeo por distintos partidos por hacer un "uso partidista" de su cargo, y ha criticado esta "estrategia" del PP para "desgastar al Botànic" a través de Oltra.

La portavoz adjunta de Unides Podem Estefanía Blanes ha lamentado que haya quien vea "recurrente" este tema y quiere sacar "rendimiento político y partidista" y "criminalizar" a Oltra, a pesar de que ya ha dado "todas las explicaciones" y de que ya hay una sentencia que ha condenado al culpable.

Sin embargo, la diputada del PP Elena Bastidas ha asegurado que van a llegar "hasta el final, hasta las últimas consecuencias" para que se investigue la "negligente gestión" en la protección de menores, que ha "fallado estrepitosamente", y ha lamentado la "negativa y el bloqueo sistemático" del Botànic a investigarlo en la Comunidad Valenciana.

Bastidas ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es "corresponsable de lo que ha pasado y lo que pueda pasar e los centros de menores, por su negativa" a investigar y a depurar responsabilidades, y le ha acusado de "dar la orden" para que el PSOE en Europa votara en contra de esta investigación.

Ha recordado que el PP ha hecho numerosas iniciativas parlamentarias y ha pedido dos comisiones de investigación sobre estos hechos, pero finalmente ha tenido que recurrir al Síndic de Greuges y a la Comisión de Peticiones Europea, donde ha dicho que lo habitual es que esas quejas se tramiten por unanimidad, lo que no ha pasado esta vez.

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha indicado que se alegran de la investigación europea y que espera que se asuman responsabilidades políticas por un caso sobre el que ya han pedido varias veces la reprobación de Oltra y que Puig la destituyera por "dejación de funciones".

La síndica de Vox, Ana Vega, ha indicado que se alegran de esta investigación, porque se trata de una cuestión "muy grave", y ha opinado que Oltra "no debería" seguir siendo vicepresidenta, ni consellera ni diputada, "porque si tuviera un poco de vergüenza y de dignidad, ya habría dimitido".

Vega ha indicado que la propia Oltra dijo que había 211 casos de abusos a menores tutelados en la Comunidad, por lo que ha considerado que "algo está fallando", y ha destacado que tiene que venir la UE "a ponerles la cara colorada y a decirles que están gestionando mal" pese a que desde la Conselleria se ha intentado "tapar" los casos.