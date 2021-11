El Gobierno defiende en Bruselas la incorporación de nuevos sectores y perceptores de la PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado hoy de que el Gobierno de España ha elaborado un plan estratégico de cara a la nueva Política Agraria Común (PAC) que no solo permitirá que los pequeños agricultores de la Comunidad Valenciana puedan seguir beneficiándose de estas ayudas, sino que, además, se defenderá la importancia de que se puedan incorporar nuevos sectores y nuevos perceptores a las ayudas a través de la propuesta que se remitirá a Bruselas antes del 31 de diciembre.

Planas se ha visitado hoy València, donde ha mantenido una reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En una comparecencia conjunta, el ministro ha destacado que el plan estratégico relativo a la PAC recoge importantes novedades para la agricultura y el sector primario de la Comunidad Valenciana, como la definición de quién es agricultor en activo a los efectos de percepción, pues se ha incluido una categoría de hasta 5.000 euros anuales de percepción para acceder a la ayuda de la PAC. Eso es algo que posibilitará que los pequeños agricultores que recibían la PAC la sigan percibiendo y, de igual modo, que perceptores potenciales del sector de las frutas y hortalizas puedan acogerse dentro de la reserva nacional a esta nueva PAC.

El ministro ha destacado asimismo que las organizaciones profesionales de productores de frutas y hortalizas no tienen techo en su financiación, "por lo que todo el dinero que haga falta Bruselas lo pondrá", lo que es "muy importante" sobre todo para la comercialización y organización del sector de los cítricos.

Precisamente sobre los cítricos, que supone uno de los cultivos de mayor valor económico en la provincia de Alicante, tanto el jefe del Consell como el máximo responsable de la política agraria han coincidido en la necesidad de defender este producto en Europa. Desde el Consell se pidió formalmente al Gobierno que interceda en Bruselas para que los cítricos sean calificados como "producto sensible" en Bruselas, tanto en las revisiones de acuerdos comerciales con terceros países, como en la redacción de nuevos convenios. Planas ha destacado que, como defienden los productores, existe preocupación por las plagas que llegan desde el exterior del espacio común y ha reivindicado que los productos que se importen de fuera de la UE a la UE deben cumplir las mismas características, de manera que ha defendido que los productos fitosanitarios no autorizados por Europa no puedan estar en ningún producto que venga de fuera.

"Nosotros no practicamos una política autárquica, pero queremos que las condiciones de producción sean comparables" ha enfatizado el ministro, que, no obstante, se ha mostrado "optimista" con esta postura sobre los fitosanitarios, que según ha dicho defiende también Francia y tiene la "simpatía de otros Estados miembros".

El ministro ha reivindicado que España es el primer productor de cítricos de la Unión Europea, pues tiene una presencia de más de dos tercios en el conjunto del mercado comunitario, y aspira a mantenerlo e incluso a elevarlo con destinos como el Reino Unido tras su salida de la UE.

Por su parte, el presidente de la Generalitat ha destacado que no quieren "proteccionismo" para el sector citrícola valenciano, sino que todos compitan "en las mismas condiciones" y que haya un comercio "limpio, leal, digno, sin competencia desleal". En ese sentido, el jefe del Consell ha destacado que en las próximas semanas se pretende organizar una reunión en Bruselas con los productores de cítricos valencianos para "dar cuenta de la importancia del sector" y, con ello, garantizar su defensa.

Planas también ha anunciado que la Comunidad Valenciana va a recibir durante este año y el que viene un total de 103 millones de euros para la modernización de regadíos, con lo que será la segunda autonomía que más fondos percibirá para este fin del Plan de recuperación y resiliencia del Gobierno de España.

Campaña "muy positiva"

El ministro se ha referido además a la campaña citrícola y ha explicado que la que concluyó el 31 de agosto ha sido "muy positiva", con una producción de 7 millones de toneladas y unos "buenos precios", pues la naranja cotizó a los niveles más altos de los últimos diez años y la mandarina a "niveles elevados", aunque los precios fueron menores en los limones. La nueva campaña, ha dicho, ha empezado de forma "más pausada", debido a que ha hecho calor y a que hay existencias almacenadas por parte de la distribución, si bien ha estimado que la producción se situará en los 6,7 millones de toneladas y espera que los precios se comporten de forma "similar" a la campaña anterior.

El ministro también ha defendido que la denominación de origen arroz de Valencia debe tener un mayor peso desde el punto de vista de la proyección comercial y la imagen de calidad y diferenciación de un sector que también una significación de preservación ambiental.