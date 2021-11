Nueva misiva de Mazón a Puig: insiste en enmendar juntos los Presupuestos del Estado

Apenas 48 horas después de que el Ministerio de Hacienda presentara los Presupuestos Generales del Estado para 2022, la hoja de ruta económica que contempla una inyección de 1.208 millones en inversiones para la Comunidad pero que, al mismo tiempo, recorta un 38% las destinadas a la provincia de Alicante, el presidente regional del PPCV, Carlos Mazón, movió ficha para ponerse en contacto con el secretario general del PSPV, Ximo Puig. El popular, aseguran desde su entorno, trató de pactar un alto el fuego en la refriega política con la pretensión de negociar la presentación de enmiendas conjuntas a las cuentas y, de esa forma, sumar fuerzas para exigir mejoras para el territorio valenciano. Ocurrió el 15 de octubre y, hasta ayer, no había recibido cita ni respuesta, aseveran fuentes del partido. Por ello, Mazón ha enviado una nueva misiva a Puig detallando las propuestas del PPCV y proponiendo, de nuevo, una reunión. Por contra, la versión que se ofrece desde el Palau de la Generalitat es radicalmente contraria. Aseguran que ya se le propuso un encuentro el 3 de noviembre y fue rechazado, por lo que afirman que tratarán de buscar una nueva fecha que pueda adaptarse a la agenda del presidente.

Las versiones contradictorias que se ofrecen desde el entorno de ambos líderes orgánicos e institucionales invita a pensar que no será precisamente fácil que se produzca un deshielo que normalice las relaciones. De hecho, desde que Mazón se hizo con la llave del principal despacho de la sede del PPCV, el pasado julio, no ha mantenido ninguna reunión con Puig, aunque sí la ha buscado. En paralelo, ha intensificado su agenda en València como presidente de los populares, una estrategia con la que busca, sobre todo, aumentar su visibilidad. No obstante, al mismo tiempo, y como presidente de la Diputación de Alicante, ha seguido plantando cara a las políticas del Botànic con asuntos como la Ley del Fondo de Cooperación, que pretende recurrir por su presunta inconstitucionalidad.

Aunque el clima de confrontación a izquierda y derecha se sitúa en cotas elevadas, Mazón apuesta por jugar la carta de iniciar cauces de diálogo con Puig en un momento en el que, de hecho, se sitúa de igual a igual a nivel de partido. Tanto es así que en el escrito remitido le propone, incluso, mantener encuentros habituales. Pero insiste, por encima de todo, en la oportunidad de remar en la misma dirección en la presentación de enmiendas a los presupuestos. De paso, le desea lo mejor para este fin de semana, cuando revalidará su cargo al frente del PPSV en el congreso de Benidorm.

Mientras tanto, Mazón recordó ayer que son «más de 150 enmiendas que pueden mejorar la situación de la Comunidad Valenciana y corregir el ninguneo de Pedro Sánchez a esta tierra en las cuentas para el próximo año». Y valoró que son «muchos días los que estamos esperando que, al menos, el presidente de la Generalitat nos diga si está dispuesto a estudiar la mejora de estos presupuestos a través de las enmiendas», dijo el popular.

Desde el PP detallan que las propuestas se basan en pedir más inversiones en materia de agua, más infraestructuras, mejorar las cercanías y, sobre todo, un mayor apoyo por parte de Sánchez a sectores tan importantes para la economía territorial, como son el turismo y la agricultura.