Los socialistas alicantinos reclamarán en el congreso de Benidorm mejores conexiones y un fondo financiero

Las pésimas conexiones entre Alicante y el sur de la provincia o la ausente entre el aeropuerto con la capital provincial y con Elche se cuelan en el 14 congreso nacional del PSPV que se inaugura este viernes en el Hotel Bali de Benidorm. Los socialistas alicantinos llevan varias enmiendas en las que se pone de manifiesto la mejora de algunas infraestructuras, responsabilidad tanto del Ejecutivo central como del Consell. Así, la agrupación local exige recuperar las conexiones entre Alicante y Torrevieja y la de Torrevieja-Orihuela mediante un transporte con energía ecológica. El PSOE de Alicante reclama en esa propuesta que la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que dirige el socialista Arcadi España, que inicie el estudio de viabilidad para poner en marcha, mediante plataforma reservada, para un trolebús de dos unidades por convoy y autobús eléctrico, para posteriormente unir esas zonas por vía férrea.

Además, como es ya una reivindicación de todos los partidos e, incluso, del presidente de la Generalitat Ximo Puig, reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse la conexión ferroviaria del aeropuerto Miguel Hernández con las ciudades de Alicante y de Elche. Eso sí, los socialistas alicantinos se adhieren al proyecto del Ejecutivo central que estudiará conectar el aeródromo con la capital de la provincia por la variante de Torrellano y no por las vías del litoral, evitando su electrificación, para recuperar el frente costero y hacer un paseo marítimo. En materia de infraestructuras las propuestas también se centran en proponer la conexión del TRAM entre La Florida y San Gabriel y la prolongación a San Vicente, y unir el Cabo de las Huertas con Urbanova.

En total, la agrupación alicantina llevará un centenar de enmiendas al congreso. El secretario general del PSOE de Alicante, Miguel Millana, destacó la propuesta en materia económica que encabeza su delegación, como es la creación de un fondo de participación financiera. La propuesta pide crear instrumentos de apoyo financiero mixtos entre subvenciones a fondo perdido y recuperables a un plazo de hasta 15 años. El fondo de participación financiera permitiría el uso de remanentes dirigido a paliar los efectos de la crisis económica por la pandemia, para mejorar la liquidez y la solvencia empresarial y salvar al empleo, destacó Millana. «Barcala no ha querido asumir nuestra propuesta, que la hicimos también en el Ayuntamiento, a pesar de tener el Consistorio 65 millones de euros de remanente, pero es un mecanismo que ya aplican otras administraciones, como la Unión Europea, para la recuperación económica», aseguró.

Además, los socialistas alicantinos presionarán en el congreso con la Vía Parque de Alicante, el dar incentivos para la contratación de menores de 25 años, más plazas en las residencias para mayores o agilizar los trámites burocráticos para la concesión de prestaciones como la Renta Valenciana de Inclusión o la ayuda a la dependencia.

Polémica en la lista

Millana estuvo acompañado en la presentación de las propuestas por algunos de los 24 delegados que llevará el PSOE de Alicante al congreso del PSPV, como la vicesecretaria de Igualdad, Trini Amorós; el secretario institucional local, Raúl Ruiz; Llanos Cano, secretaria de Igualdad; y Marisa González, delegada en el cónclave. «Creo en la calidad de nuestras propuestas», dijo Millana al ser preguntado por las opciones que tienen estas enmiendas de contar con apoyo suficiente. El reparto de delegados de la agrupación local del PSPV de Alicante al congreso de Benidorm no estuvo exenta de polémica por la presión del sector sanchista que lidera el diputado nacional Alejandro Soler para meter en la misma al 45% de personas afines al mismo, algo a lo que se negaron los ximistas, que ofrecieron incluir un 25%, seis delegados, lo que no aceptaron. Finalmente, los sanchistas retiraron su candidatura encabezada por la ex edil alicantina Sofía Morales y se quedaron fuera de la lista.

Se espera un congreso tranquilo con la única candidatura presentada por Ximo Puig, que será reelegido, por tercer vez, secretario general del PSPV, sin contestación interna después de que José Luis Ábalos fuera apartado este verano del Ministerio de Transportes y de la secretaría de Organización del PSOE. Por primera vez en 17 años no habrá candidatura alternativa. Puig se enfrentó a Jorge Alarte en 2012 y al alcalde de Burjassot, Rafa García, en 2017, saliendo victorioso en ambas ocasiones. Habrá que ver el respaldo que recibe la ejecutiva que proponga Puig, aunque desde el partido confían en que no sea inferior al 90%.