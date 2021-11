Oltra dice que la Comisión Europea tiene "las puertas abiertas" tras requerirle información sobre los casos de abusos a menores tutelados

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas colaborará con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en su investigación sobre los abusos a menores tutelados tras la denuncia del PP, y le abre las puertas a conocer el sistema de protección a la infancia y la adolescencia de la Comunidad Valenciana. Así lo ha afirmado la vicepresidenta del Consell y titular de esta Conselleria, Mónica Oltra. Oltra ha confirmado que la presidenta de la Comisión de Peticiones, la exministra popular Dolors Montserrat, ha solicitado ya, por carta, una petición de documentación, en concreto de uno de los casos denunciados, el de los abusos a una menor de un centro de menores por parte de un cuidador. La presidenta de la Comisión de Peticiones comunica que se adjunta copia del expediente, y recuerda que la persona peticionaria ha solicitado confidencialidad, por lo que ruega que sus datos no sean divulgados. Oltra solo ha mencionado sus iniciales, E.M.B.B., aunque como desveló ella misma, se trata de la diputada del PP Elena Bastidas.

En el escrito, leído por Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno, la Comisión considera oportuno "solicitar información complementaria" a las autoridades competentes, e indica que "toda información que desee trasladar a este órgano podrá comunicarse en forma de carta o de cualquier otro modo que considere adecuado". Mónica Oltra ha señalado que su departamento enviará toda la documentación que se le requiera y ha recordado que la Comisión de Peticiones "es un órgano importante" del Parlamento Europeo pensada para la ciudadanía "cuando se encuentra las puertas cerradas de las administraciones públicas". En este sentido, ha añadido que eso sucedía en el pasado "con temas urbanísticos o el accidente del metro" de València, para poner de relieve lo que considera es una instrumentalización del PP ya que la Comisión de Peticiones la preside la exministra popular Dolors Monserrat. "Contestaremos a lo que se nos requiera y tienen las puertas abiertas para ver cómo está el sistema de atención a chicos, chicas y adolescentes a la Comunidad Valenciana".

La consellera de Igualdad ha puesto de manifiesto que "siempre nos ha preocupado y ocupado el bienestar de la infancia y la adolescencia, sobre todo de aquella más vulnerable". En este sentido, ha aludido a un estudio de 2020 de Save the Children que, ha señalado, dice que la Comunidad Valenciana se encuentra en un proceso de cambio, reorganización y especialización, que comenzó hace varios años, en la atención a niños, niñas y víctimas de violencia y compara la situación con un anterior informe de 2016 cuando "comprobamos que la Comunidad Valenciana no disponía de una atención universal ni tratamiento psicológico a la víctima y a sus familias y, desde ese momento, las diferentes administraciones han impulsado medidas para mejorar la atención". Así, está convencida de que, cuando vayan los miembros del Parlamento Europeo, "podrán ser testigos de lo que dice una organización independiente como Save the Children que centra su preocupación en el bienestar de la infancia" porque "cualquiera que venga a estudiar la situación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia en la Comunidad Valenciana y la compare con la situación de hace seis años, llegará a la misma conclusión que Save the Children".