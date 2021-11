El PP pretende meter la condena a las agresiones sexuales a menores tutelados el 25N

El PPCV pretende que el día contra la violencia de género que se conmemora el 25 de noviembre también se convierta en el día contra las agresiones sexuales a menores tutelados, en clara referencia al asunto que afecta a la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra y que investiga la Comisión Europea. Los populares introducen el término "tutelados" para que quede clara la referencia. Así, el PPCV presentará iniciativas en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para que las declaraciones institucionales del 25N también condenen las agresiones sexuales a menores tutelados.

La portavoz adjunta del PP en las Cortes, Elena Bastidas, de quien partió la denuncia que ha hecho actuar a la Comisión de Peticiones de la Comisión Europea, ha señalado que “vamos a hacer llegar a todos los ayuntamientos la necesidad de incluir en las declaraciones institucionales la condena a la violencia contra la mujer en sentido amplio de la palabra”. Bastidas explica que “no tendría sentido excluir cuestiones concretas que estamos conociendo en los últimos tiempos en la Comunitat Valenciana, como las agresiones sexuales especialmente a menores o el hecho triste ocurrido en el Ayuntamiento de Catadau donde el alcalde ha apoyado a un condenado por violencia de género. No tiene sentido tener un discurso de cara a la galería y cuando se tiene que demostrar coherencia, se desmarquen con este tipo de actuaciones. Esperemos que Compromís también apoye esta iniciativa”, señala. Bastidas ha afirmado que “no se pueden excluir deliberadamente determinados tipos de violencia contra las mujeres como agresiones a menores o el amparo de actitudes de hechos condenables”.

Por su parte, la portavoz de Igualdad del Grupo Popular en las Cortes, Marisa Mezquita, ha señalado que “estamos ante una izquierda que pretende abanderar la lucha contra la violencia de género, pero que está deslegitimada por el día a día de la gestión. Lo hemos visto en Catadau, en Alfafar, y aquí en Les Corts con el tema de la menor tutelada que la izquierda no ha querido investigar y pone todo tipo de trabas pretendiendo ocultar lo que ocurre en los centros de menores”. “Es de una gran hipocresía intentar abanderar el 25N la lucha contra la violencia de género y, mientras, se blinda contra unos hechos evidentes y no hace nada porque en la Comunitat Valenciana estamos padeciendo los peores datos en violencia de género y en violencias sexuales”, ha añadido.

Mezquita ha criticado que no haya un presupuesto específico para combatir esta violencia "que se combate con dinero y con gestión" y apuesta por volver al consenso que se fraguó con el pacto valenciano y volver a reprogramar las medidas a ejecutar. "Hay que actuar de forma inmediata, mejorar protocolos en el caso de menores, formación a profesionales, y otras muchas iniciativas que se pueden plantear para que esto se ataje ya. La izquierda solo con ponerse la banderita no sirve, han perdido credibilidad y no podemos permitir la hipocresía de un gobierno de izquierdas que dice proteger a las mujeres pero luego no lo demuestra con hechos efectivos y de verdad”, ha indicado.

La portavoz popular asegura que la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía con más número de casos de casos de violencia de género y de violencias sexuales, con 1.623 alteraciones de la libertad sexual de personas de enero a septiembre de este año, una tasa de 23,6 por cada cien mil habitantes. "Esto nos sitúa a la cabeza y es intolerable", manifiesta. "No se trata de tener dinero sino de saber gestionar. El pacto de violencia de género, tras cuatro años, solo está ejecutado al 78%, y en la estrategia valenciana de violencia sexual ya hemos visto el poco interés de Oltra y la falta de consenso”, indica.

Mezquita ha afeado a Oltra que no haya dotado económicamente esta estrategia con un importe específico para combatir estas violencias sexuales.