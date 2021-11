Congreso del PSPV: Patronal y sindicatos destacan el diálogo social en la era de Puig y cargan contra la infrafinanciación

El 14 cónclave del PSPV ha arrancado oficialmente esta mañana en Benidorm con un acto multitudinario en el que participan 471 delegados llegados desde toda la Comunidad Valenciana, representantes de los sindicatos y, por primera vez, también la patronal. La cumbre que servirá para revalidar a Ximo Puig como secretario general y para designar la nueva ejecutiva de país ha arrancado con un posicionamiento unánime para reivindicar la reforma del sistema de financiación que acabe con el agravio al territorio autonómico y con más respaldo que críticas a la gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, especialmente en torno a la crisis del covid. Presidido por la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, y con la vicepresidencia de Maite García, Puig ha recibido a su llegada los aplausos de los asistentes en una jornada donde participarán la número dos federal del PSOE, Adriana Lastra, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. También ha acudido el exministro valenciano y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Morant se ha referido a Puig como "uno" de sus "padres" y ha añadido que es un líder "indiscutible y ejemplar", y "un espejo donde mirarse" ya que su 'trellat' -el sentido común, en valenciano- "es bandera de los valencianos". La ministra ha destacado que con la llegada de los socialistas a la presidencia de la Generalitat, hace seis años, Puig "abrió las ventanas a la esperanza tras años en los que el PP arrasó con todo, lo que afectó a la reputación" del territorio valenciano, quien ha puesto en valor la labor del socialismo como herramienta transformadora. La ministra también ha puesto en valor los avances sociales conseguidos en su día por José Luis Rodríguez Zapatero y ha afirmado asimismo que Pedro Sánchez es "un luchador infatigable, con constancia" y que sabe "dónde va", así como que tiene "el convencimiento de lo que significa el servicio público, y tiene en cuenta que es presidente para servir y no servirse".

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), el primer representante de la patronal en intervenir en un cónclave del PSPV, ha agradecido la invitación y ha asegurado estar "orgulloso" del trabajo común realizado entre empresarios, sindicatos y Generalitat, "unidos por el interés general", sobre todo en tiempos difíciles por la pandemia, haciendo uso del diálogo social como herramienta. En ese sentido, ha destacado especialmente la implicación de Ximo Puig, de la directora general de Diálogo Social, Zulima Pérez, así como a los representantes sindicales en promover el diálogo social. De esa forma, ha puesto en valor que todos esos acuerdos han permitido cerrar el acuerdo Alcem-nos para la recuperación y ha recalcado la importancia de poner en marcha las medidas contempladas tras el esfuerzo empresarial para preservar empresas y empleos, sobre todo en el sector turístico.

Tasa turística

Navarro ha expresado las reivindicaciones de la patronal, poniendo el acento en primer lugar su rechazo a la tasa turística. Ha dicho que "plantearla en estos momentos es una falta se sensibilidad para un sector que representa el 20% de la economía de la Comunidad". También ha pedido una mayor agilidad en los trámites administrativos con tal de agilizar procesos que permitan dinamizar la economía y sentar las bases para que la inversión europea no se quede por el camino. De igual modo, el presidente de la CEV ha revindicado la reforma del sistema de financiación para dar respuesta a las necesidades de la sociedad valenciana y ha tendido la mando para seguir trabajando en ese sentido.

Por su parte, la secretaria general de CCOO-PV, Ana García, ha llamado a defender con uñas y dientes el Estado del Bienestar, ha recalcado la necesidad de seguir fortaleciéndolo y ha mostrado su respaldo a exigir un cambio en el modelo de financiación, porque ha dicho que el el actual es "inaceptable". En esa línea, ha agradecido su esfuerzo al conseller de Hacienda, Vicent Soler, por su lucha en esta reivindicación. También a exigido a los socialistas la derogación de la reforma laboral y un cambio en el modelo productivo "para crear riqueza de la mano de un trabajo decente". Ha dicho que "no hay excusas para que no se dé esa derogación y ha enfatizado que "es de recibo que el crecimiento económico pueda repercutir en el aumento de las rentas de trabajo". García ha destacado el acuerdo alanzado con el Gobierno valenciano para la reversión de los servicios públicos, por "deshacer las tropelías tras años de corrupción y desgobierno". Por último, ha llamado a combatir el discurso del odio de la ultraderecha.

El secretario general UGT-PV, Ismael Sáez, ha definido a Puig como un firme defensor del diálogo social y ha loado las ayudas facilitadas al tejido productivo en el marco de la crisis del coronavirus, una respuesta solidaria para compensar los sacrificios de aquellos que tuvieron que detener la producción por el bien de la mayoría, al contrario de lo que ocurrió en la crisis del 2008.

Sáez ha cuestionado la propuesta que abandera el PP para acometer una bajada generalizada de impuestos, tanto a nivel estatal, con Pablo Casado, como regional, con Carlos Mazón. A ese respecto, ha cuestionado para qué quieren los populares que lleguen fondos de Europa o para qué exigen una financiación justa. "¿Para repartirla entre los que más tienen?", se ha preguntado. También ha exigido la derogación de la reforma laboral, y ha hecho un llamamiento para consensuarla con la patronal. No obstante, ha enfatizado que de nada servirá si no se mejora la productividad y si no se reparte la riqueza con una fiscalidad justa.

La jornada ha comenzado con la interpretación del himno regional por la Banda Sénior de Lliria, una decisión novedosa en un cónclave socialista con la que el partido ha querido evidenciar que reivindica que los símbolos valencianos son de todos, en un momento en el que la derecha agita el debate identitario. Un gesto con el que, además, el partido quiere poner en valor el patrimonio vinculado a las bandas de música de la Comunidad Valenciana. Ha sido la elegida como presidenta del 14 congreso del PSPV, la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, quien ha realizado el discurso de apertura. Lo ha hecho recordando una de las medidas adoptadas durante el congreso federal del PSOE, celebrado hace un mes en la capital de la Comunidad, donde se acordó posicionar al partido como abolicionista en torno a la prostitución. "Defender la libertad es defender que no puede haber mujeres explotadas, por eso decimos con orgullo que llevamos la bandera del abolicionismo", ha dicho.

Gómez ha loado la forma con la que el pueblo valenciano se ha enfrentado a la pandemia y ha puesto en valor la figura de la consellera de Sanidad, la alicantina Ana Barceló, quien durante este cónclave será ungida como nueva presidenta del PSPV. "Es un orgullo llamar compañera a Ana Barceló, nadie ha tenido un tiempo más difícil que ella. Ha dado la cara hasta en los días en los que cualquiera hubiera entendido su ausencia. Ha demostrado que, si bien los socialistas no tenemos respuestas mágicas, no sabemos construir respuestas que den a nadie por perdido", ha enfatizado con relación a su gestión de la pandemia. También ha hecho una mención expresa al conseller de Hacienda, Vicent Soler, sobre quien ha destacado su trabajo para sacar adelante los séptimos presupuestos del Consell del Botànic.