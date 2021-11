Catalá cree "insultante" que Sánchez diga que "la financiación está de camino"

Catalá ha criticado así la mención que Sánchez hizo este domingo a la financiación autonómica durante su discurso en el 14 congreso del PSPV-PSOE celebrado en Benidorm y ha censurado que los socialistas valencianos y su secretario general y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "solo arrancara" al jefe del Ejecutivo central esa mención y únicamente "una frase sobre financiación". "Una vez más, Pedro Sánchez me vuelve a decepcionar. La última vez que estuvo aquí, en su congreso federal, dijo poco más que buenos días València en su discurso", ha indicado al ser preguntada por el congreso del PSPV durante un encuentro con los medios de comunicación. María José Catalá ha apuntado que "se explayó este domingo unos diez segundos", pero ha lamentado que "en un discurso de más de media hora, la referencia a la financiación" que hizo "del presidente del Gobierno" fuera que "está llegando o está de camino".

La responsable popular ha recordado que el próximo sábado tendrá lugar en València la manifestación impulsada por la plataforma Per un Finançament Just, con la participación de "todos los grupos políticos, las asociaciones empresariales y los sindicatos", y ha afirmado que este era "el momento de que Ximo Puig lograra de Pedro Sánchez un pronunciamiento que fuera más allá del insultante: la financiación o el cambio de modelo de financiación está llegando". "Eso es intolerable. Llevamos con un modelo de financiación caduco desde 2009, aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero, que es el gran lastre económico de esta comunidad y que ha llevado al gobierno del Botànic a inventarse 2.300 millones de euros para el presupuesto del año que viene", ha subrayado, al tiempo que ha señalado que si todo lo que puede rascar Puig de Sánchez es que la financiación está de camino queda acreditado no va a conseguir nada para los valencianos que pase por la mano de Sánchez".

Catalá ha manifestado que es "una pena" que sea así, más en "una semana muy propicia para que el Gobierno de España se posicione de forma favorable" ante "algo que se ha convertido en una reivindicación social, más allá de una reivindicación política". "Es una lástima que afrontemos esta semana con unas palabras que para mí son insultantes para los valencianos. La financiación no debería estar llegando, el cambio de modelo debería estar hace años ya", ha insistido. La portavoz del PP ha añadido que se da "una vez más, una muestra de debilidad absoluta del PSPV, que trae a sus líder nacional a no decir nada que ayude a los valencianos".

"Máximo respeto"

Por otro lado, María José Catalá ha felicitado a Ximo Puig por su reelección como secretario general del PSPV en el congreso de esta formación y a la nueva ejecutiva del partido, a la vez que ha destacado el "máximo respeto" que el PPCV ha tenido ante este "proceso interno" de los socialistas. "A nosotros nos dolió mucho y nos ha dolido mucho que en nuestro momentos especiales, en nuestros actos más importantes orgánicos, no haber tenido el respeto debido por parte de nuestros compañeros políticos. Habrán visto que nosotros este fin de semana hemos mantenido el respeto que merece nuestro contrincante", ha expuesto.

Catalá ha comentado que espera que los socialistas valencianos tengan "acierto en la toma de decisiones" y que, "de alguna forma, el PSPV sea lo suficientemente fuerte para no depender nunca más ni de Podemos ni de Compromís", para que pueda abandonar "todas esas coaliciones que no hacen más que radicalizar sus políticas y llevarnos a realidades que no existen como la de Països Catalans".

Por otro lado, Catalá se ha referido también al acto del fin de semana de Oltra, Díaz, Colau, Hamed y García en Valencia y ha lamentado que no aprovecharan la cercanía del 25N para pronunciarse sobre los abusos a menores. “Blanquear la situación de Oltra, como se hizo el sábado, es irresponsable. La situación de la vicepresidenta no se sostiene y debería dejar de inmediato sus responsabilidades como consellera de Políticas Inclusivas”, ha indicado. La portavoz del Grupo Popular en las Cortes ha recordado que la sentencia del caso de los abusos a una menor tutelada “deja claro que la Conselleria de Oltra fue hostil con la menor. Se pretendía cerrar el caso y que no se hablara de la víctima y es decepcionante que Díaz, Colau y quienes vinieron a respaldar a Oltra no hicieran mención”.