Cs se abre a listas conjuntas con los populares

El año pasado, la formación liberal tuvo un papel central en esa negociación, que le llevó a abstenerse en las cuentas del Botànic. Pero ese contexto no tiene nada que ver con el actual. Entonces, la aproximación interesaba a Cantó, que buscaba proyección mediática y a los socialistas, que pretendían reforzar ante la ciudadanía una imagen de moderación frente a sus socios de gobierno.

Pero hoy las encuestas sitúan a Ciudadanos, que logró 18 diputados en 2019, por debajo del 5% autonómico lo que le haría perder todo su capital político como ya ocurrió en mayo en la Asamblea de Madrid. Ello hace que en algunos espacios del partido no se vea con malos ojos un futuro acuerdo electoral con el PP de Mazón en forma de candidaturas conjuntas para que no se pierdan votos que puedan servir para desalojar a la izquierda del poder en 2023, año en que están previstas las elecciones autonómicas salvo que se produzca un adelanto electoral.

Esa podría ser una opción, admiten fuentes del partido, que, no obstante, matizan que se planteará y se valorará en su momento ya que, en principio, falta año y medio para las autonómicas. Pero eso no quita que se admita que entre sus bases hay quien pide caminar hacia ese acercamiento como un refuerzo de posiciones frente al Botànic. En todo caso señalan que no sería una absorción por parte del PP y defienden que Ciudadanos tiene vida propia porque a la sociedad no le conviene que el centro liberal desaparezca. Pero en todo caso el punto de partida sería no rechazar la posibilidad de listas conjuntas como las que se han confeccionado en Navarra o el País Vasco. Una posible lista conjunta autonómica no rompería, indican, su discurso ya que, al contrario, creen que su presencia, si se da, en un futuro gobierno conservador ayudaría a centrarlo y moderarlo. Cs plantea en las Corts ejes políticos muy similares a los del PP, como la bajada de impuestos o menos gasto público en cuestiones que consideran superfluas. En cambio, sí creen que la mirada que Cs tiene sobre los derechos individuales o su firmeza ante la corrupción es mucho más fuerte que en el PP. Y aunque aseguran que no les gustan los extremismos no se cierran de partida a un pacto conservador en el que pudiera estar Vox.

Insiste en bajar impuestos

La síndica, Ruth Merino, dijo ayer que desconfía de Consell porque no cumplió los acuerdos del año pasado y anuncia una oposición firme. Añade que Puig le contestó a una carta, pero denuncia incumplimientos. Las enmiendas giran sobre juventud, sostenibilidad, menos impuestos, adelgazamiento del Consell, refuerzo en sanidad y libertad educativa.