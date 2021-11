El PP de la provincia afronta sus principales asambleas sin candidaturas alternativas

Los populares se quieren alejar de luchas internas en las principales localidades y en ello trabajan los órganos del partido. El PP quiere tener congresos «a la búlgara», sin oposición, aunque es consciente de que en unas plazas será más fácil que en otras. Así, en Torrevieja, a Eduardo Dolón le podría salir una lista alternativa si no accede a lo que reclama un sector encabezado por el abogado Juan Chapapría, quien está dispuesto a dejar la presidencia del PP al alcalde torrevejense a cambio de negociar la secretaría general, que ahora ostenta el ex diputado Joaquín Albaladejo. Pero no se esperan sorpresas en la mayoría de asambleas locales.

El presidente provincial del PP, Toni Pérez, asocia el «respaldo de sus agrupaciones locales» en los congresos donde habrá una única candidatura, como en Alicante y en Elche. Barcala, tras su proclamación como candidato, destacó que el trabajo «continúa» y «con más ganas que nunca». Por su parte, Ruz afronta la presidencia popular con la vista puesta en «recuperar la Alcaldía de Elche».

El proceso interno de asambleas locales abarcará desde el 24 de noviembre hasta el 15 de diciembre, y en la mayoría de ellas, como ha sucedido en Alicante y en Elche, habrá una única candidatura. Así, la de Torrevieja se celebrará el 11 de diciembre -al igual que en Pilar de la Horadada y otros municipios- y Benidorm lo hará el 12 de diciembre. El congreso de Elda será el 3 de diciembre, coincidiendo también con otras poblaciones. En total, antes de las navidades se habrán celebrado cerca de 70 asambleas locales en la provincia después de los aplazamientos a los que obligó tanto el covid como el congreso del PPCV que ratificó a Carlos Mazón como presidente regional del partido.