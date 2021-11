Puig exige al PP que se comprometa con el cambio del modelo de financiación

Puig, como toda la nueva ejecutiva de su partido, acudirá a las manifestaciones que se desarrollarán en las tres capitales de la Comunidad Valenciana este sábado, 20 de noviembre, organizadas por la plataforma Per un Finançament Just para exigir, precisamente, que el Gobierno acelere el cambio de modelo de financiación autonómica. Ha sido la primera decisión que ha tomado la recién nombrada ejecutiva del PSPV, presidida por la alicantina Ana Barceló, que este lunes se ha reunido en Alicante, como un gesto más de Puig hacia la provincia. «Vamos a la manifestación a visibilizar un problema, pero no a enfrentarnos ni al Gobierno ni a otras comunidades autónomas», quiso aclarar el reelegido secretario general del PSPV antes de entrar a la reunión celebrada en el Hotel Porta Maris y tras hacerse la foto de familia en el espigón.

Puig también anunció que Ana Domínguez, vicesecretaria general y de igualdad del partido, será la portavoz del PSPV-PSOE y destacó la integración de las distintas familias socialistas en la nueva ejecutiva. Puig, cuestionado por el hecho de que si ese gesto busca también allanar el camino para evitar enfrentamientos en los congresos provinciales, pidió alejarse de los «ombliguismos» y que su vista está puesta en «ganar la mayoría social» y que eso significa tener la mirada puesta «fuera de las fronteras del PSOE». De esta manera quiso restar importancia al plante de los abalistas en el congreso del PSPV, a los que ofreció varias secretarías, y la pugna que puede haber en el provincial de Alicante. Con esta ejecutiva, Puig tiene la vista puesta en 2023, ya que descarta un adelanto electoral, como señaló este lunes en una entrevista en À Punt.