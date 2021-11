Barcala invita a la izquierda y a entidades sociales para llenar la asamblea del PP

Barcala tiene la oportunidad de demostrar que es capaz de llenar también una sala. En este caso, la de los salones Juan XXIII, donde se celebrará la asamblea local del PP de Alicante que proclamará el sábado 27 de noviembre, a partir de las 11.30 horas, al regidor alicantino como nuevo presidente del partido, en un cónclave «a la búlgara», donde será el único protagonista al no haber ninguna otra candidatura. Ese fue el escenario elegido por los populares para un masivo mitin en la precampaña del 2019, en el que Barcala reunió a un millar de personas. Ahora, dos años y medio después de esa fecha, los populares aseguran que el aforo del recinto está limitado por la pandemia.

El entorno del alcalde y próximo presidente local del PP quiere tener todo controlado y que ninguna de las 400 sillas que ya ha encargado se quede vacía. Para ello, el PP no ha dudado en iniciar un envío masivo de cartas como invitación a su cónclave. La misiva la han recibido desde los partidos de izquierda, a los de ultraderecha como Vox, todos ellos oposición a Barcala en el consistorio alicantino. También ha llegado a los correos de diferentes, y diversas, asociaciones y entidades sociales de la ciudad, no siempre alineadas con el PP. En la carta, firmada por el concejal Manuel Villar, quien encabeza la organización de la asamblea local de los populares, y tras el saludo protocolario, o no tanto porque da solo las «buenas tardes», se indica que «para el Partido Popular de la ciudad de Alicante sería un honor contar con su asistencia y apoyo al que será el próximo presidente local del Partido Popular, Luis Barcala Sierra». La misiva continúa explicando que, en los próximos días, «se le informará del programa que tenemos preparado para la asamblea local», antes de señalar que espera contar con su presencia. Villar se despide con un fuerte abrazo.

El proceso interno de asambleas locales del PP en la provincia abarcará desde el 24 de noviembre hasta el 15 de diciembre, y en la mayoría de ellas, como ha sucedido en Alicante y también en Elche donde será proclamado presidente del partido el edil y senador ilicitano Pablo Ruz, habrá una única candidatura. Los populares quieren la «alfombra roja» en todos sus cónclaves y que ninguna otra fiesta empañe las suyas.