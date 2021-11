La Diputación integra a agentes sociales y económicos en un consejo para darles voz

Dicen que la unión hace la fuerza y eso es lo que precisamente busca el nuevo Consejo Económico y Social de la Provincia (Cespa) que, bajo la tutela de la Diputación, forman patronal, sindicatos y grupos políticos y que se constituyó formalmente este martes. La institución provincial ha conseguido lo que muy pocos, integrar en una misma mesa de consulta y participación a sindicatos, empresarios, cámaras de comercio, colegios profesionales, universidades, asociaciones civiles y grupos políticos. Es decir, a todos los agentes sociales y económicos que se reunirán periódicamente para impulsar iniciativas públicas y privadas que favorezcan el desarrollo socioeconómico y cultural de la provincia.

Desde la presidencia de la Diputación, y también de este consejo, se comprometen a no intervenir ni a dirigir los acuerdos a los que se lleguen y, como no podía ser de otra manera, a facilitar que se puedan desarrollar, algo en lo que hicieron especial hincapié, sobre todo, los sindicatos. «El plan de acción tiene que estar lleno de contenido y con proyectos concretos que sean realizables», señaló en la sesión constitutiva del consejo Yaissel Sánchez, de UGT. Los 40 integrantes del nuevo Consejo Económico y Social de la Provincia quieren evitar que se convierta en un comité vacío de contenido o, en caso de tenerlo, que no se le tenga en cuenta y acabe abocado al olvido, como con otros foros. «Es un foro que puede dar mucho juego y esperemos que no haya tensiones y se sitúe a la provincia donde se merece», señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera.

El consejo emitirá informes sobre proyectos, elaborará estudios relacionados con el desarrollo territorial y fomentará la participación ciudadana organizando jornadas, seminarios, foros y debates.

Pionera

La Diputación es la primera de las tres de la Comunidad Valenciana en contar con este tipo de órgano consultivo y participativo. El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, que encabeza este consejo, puso de relieve el «consenso» de todos los grupos políticos para llevar a cabo esta iniciativa. «La provincia necesita reivindicarse, pero también es propositiva, porque somos líderes en muchos ámbitos y queremos influir», indicó. Las primeras discrepancias, no obstante, se dieron durante la sesión constitutiva cuando desde los sindicatos mostraron su malestar por no haber sido informados sobre la votación de la vicepresidencia, a la que se postularon el vicepresidente de la Diputación, el popular Eduardo Dolón, y el diputado del PSOE, Manuel Penalva. «No los conocemos», reprocharon algunos dirigentes sindicales, mientras que desde la Cámara de Comercio de Alcoy se pedía que las siguientes votaciones no fueran a mano alzada, como es costumbre en la Diputación. Desde Secretaría explicaron que el reglamento está publicado desde junio y que a todos los miembros se les había hecho llegar el orden del día. Salvado este contratiempo, finalmente el diputado de Presidencia, Eduardo Dolón, salía nombrado vicepresidente del consejo y será la persona que esté en contacto directo con los agentes económicos y sociales. Aunque Mazón instó a aprobar el plan de acción con las líneas de actuación prioritarias en enero, Dolón pretende hacerlo antes de que acabe el año para incluir las propuestas en los presupuestos del año que viene.

Miembros

El consejo cuenta con seis representantes sindicales – tres de UGT y tres de CC OO- y otros seis de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), así como dos de la Cámara de Comercio de Alicante, y un miembro por cada una de las siguientes entidades: Cámara de Comercio de Orihuela, Cámara de Comercio de Alcoy, Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche, Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Autoridad Portuaria, el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, ASAJA, la Federación de Cofradías de Pesca, la Unión de Consumidores de Alicante y el cuerpo consular, así como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Valenciana de APAs/AMPAs (COVAPA), la Asociación Alicantina de Lucha contra el Cáncer y la Federación Provincial de Amas de Casa y Consumidores Lucentum. Por la Diputación se incorporan dos diputados del PP, dos del PSOE, uno de Ciudadanos y otro de Compromís.