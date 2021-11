Mazón no descarta concurrir con Cs: "Trabajamos por esa gran convocatoria que necesita la Comunidad"

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, no descarta concurrir a las elecciones autonómicas de 2023 -si no hay adelanto electoral- con una lista conjunta con Cs. El también presidente de la Diputación de Alicante se ha referido, a preguntas de los periodistas, sobre una posible lista electoral con Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas, de lo que ha asegurado que ambas formaciones están "trabajando" por esa "unidad" y por esa "gran convocatoria que necesita la Comunidad Valenciana". Mazón, que no ha dejado la ambigüedad en sus declaraciones ante los medios sobre las listas conjuntas con Cs, ha indicado que "siempre que podamos unir lo vamos a hacer", en una comparecencia en la que ha permanecido junto a él el portavoz de Cs en la Diputación, Javier Gutiérrez.

El líder de los populares valencianos ha confirmado que este viernes mantendrá una reunión con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien acudirá a la capital provincial para participar en el Foro Alicante "Una alternativa liberal para España", organizado por el Club INFORMACIÓN, la Universidad de Alicante, la CEV y Baleària. En el encuentro está previsto que traten el poder concurrir a determinados comicios con listas conjuntas. En este sentido, Mazón ha explicado que cree que hay "un camino importante que Cs y PP, como gran espacio de centro liberal, podemos recorrer". "Es un camino interesante", ha expuesto el presidente popular, quien ha afirmado que este recorrido "ya está iniciado" en la Diputación de Alicante, institución en la que gobiernan ambas formaciones, y que ha puesto como ejemplo para seguir "ese camino".

Así, ha destacado que existe "un espacio común" que se demuestra a través de la bajada de impuestos o la creación de fondos extraordinarios a favor de autónomos y hosteleros, ha dicho el presidente de la Diputación provincial, quien ha resaltado que tienen "una marcada agenda social propia". "Nos parece interesante seguir en ese camino", ha indicado Mazón, quien ha concluido que "encima de la mesa tenemos las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que ningunean a la Comunidad". Temas sobre los que también Mazón y Arrimadas hablarán.

La síndica de Cs, Ruth Merino, abrió este lunes ese melón dejando entrever que su partido se abre a pactar con el PP listas conjuntas. Una jugada que le permitiría a la formación naranja seguir teniendo fuerza en el ámbito político en los próximos comicios electorales, ya que todas las encuestas vaticinan una debacle para la formación de Inés Arrimadas. Las encuestas sitúan a Ciudadanos, que logró 18 diputados en 2019, por debajo del 5% autonómico lo que le haría perder todo su capital político como ya ocurrió en mayo en la Asamblea de Madrid.

Por otro lado, Mazón ha confirmado este martes su asistencia a la manifestación por una financiación justa convocada para este sábado por todo el arco político valenciano, menos Vox, en las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana. El presidente de la Diputación ha señalado que el PP estará presente en las tres provincias, "porque es algo de justicia".

Por otra parte, preguntado por el acto de "Otras Políticas" celebrado este sábado en València que reunió a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la líder de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) en Ceuta, Fátima Hamed y que abre la puerta a una nueva coalición de izquierdas, Mazón ha asegurado que "es difícil hacer ninguna valoración" porque no escuchó "ninguna propuesta concreta". "Cuando escuche alguna, podré valorarla", ha agregado.