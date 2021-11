Víctor Camino: «Los políticos debemos dejar de hacernos selfies al ombligo y estar con la gente»

¿Cómo afronta este reto?

Lo afronto con mucho ánimo, mucha ilusión y optimismo. Es un paso que doy junto a mucha gente y supone hacer que las Juventudes Socialistas de España sean útiles a una generación de gente currante que nos está esperando.

Ha obtenido 1.500 avales más que el otro aspirante. ¿Espera una cómoda victoria?

A mayor confianza, hay que tener mayor responsabilidad. Esa sensación se va contagiando de que va a ir muy bien, pero nada está escrito. Eso sí, aunamos un gran consenso del 80% de los territorios. Y le he ofrecido a Guardiola mano tendida.

¿Cuáles son sus objetivos si consigue ganar el domingo?

Afrontar tres emergencias: la feminista, la climática y la joven. La feminista la vamos a atajar con un consejo que haga una catarsis en la lucha por la igualdad de las mujeres dentro de la propia organización. Para afrontar la climática proponemos una reforma constitucional en clave de sostenibilidad. Y con la joven vamos a hacer un plan de empleo que desde el municipalismo consiga atajar los vergonzosos datos de paro juvenil y trabajo precario.

¿Qué debería cambiar el PSOE?

Ampliar la valentía. Al final, cada etapa tiene sus retos y ahora, debido a la pandemia, es la salud mental. Por eso vamos a crear una Secretaría de Salud que ponga a la misma altura la salud física y la mental. Es importante atajar esta cuestión porque el suicidio es la mayor causa de muerte en la gente joven.

¿Y en clave política?

Habría que pasar en la política del paradigma de hacernos selfies al ombligo e identificar los problemas que hay fuera. Hay que pasar del debate de caras al de ideas y personas. Los políticos debemos de dejar de mirarnos tanto al ombligo y ver los problemas de la gente, de los jóvenes. No podemos estar hablando siempre de nuestros líos internos.

¿Llevará a Madrid esa visión periférica de la que el socialismo valenciano hace gala?

Por supuesto. El proyecto es de la periferia hacia el centro, que tiene que empatizar con los problemas de cada kilómetro cero, porque en España no hay solo un kilómetro cero. En la cuestión de la financiación mantendremos la reivindicación siempre: igualdad entre la ciudadanía y singularidad entre territorios.

Asume entonces la línea de Puig de la vertebración...

Es la vía valenciana de conseguir que no sólo se hable de un territorio sino del conjunto. Yo no solo he ido a capitales, también a otras poblaciones para mostrar ese compromiso de vertebrar e integrar todas las miradas e ideas de los territorios de los que antes nadie hablaba. Como la nueva ejecutiva del PSPV, que tiene muchas miradas y mucha integración y ese también es mi camino.