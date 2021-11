Compromís votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado tras un acuerdo que mejora la financiación

Compromís votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para que en la propuesta de modelo de financiación que ha de presentar antes de final de noviembre, la de la Comunidad Valenciana salga "notablemente mejorada".

Así lo ha anunciado el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en València para presentar las enmiendas que ha conseguido aprobar la coalición.

Según Baldoví, "el Gobierno ha entendido una cosa que han dicho reiteradamente los expertos, que hay un déficit de 16.000 millones en el sistema para paliar las diferencias entre autonomías". "Han entendido que sin poner más dinero, el acuerdo sería improbable", ha agregado.

Para el diputado, este es un "buen acuerdo" para los valencianos, por lo que se ha mostrado "razonablemente satisfecho". "¿Nos hubiera gustado más? Sí, pero podemos llegar donde podemos llegar", ha aseverado.

No obstante, ha manifestado que no va a estar "contento" hasta que no vea la propuesta del Gobierno. Pese a ello, ha valorado que la ministra María Jesús Montero "se ha comprometido a presentar un documento", que es "el avance más grande de los últimos ministros". "Con quien no podemos estar contentos es con (Cristóbal) Montoro --el titular de Hacienda con el Gobierno del PP--, que tenía todas las herramientas y no hizo absolutamente nada", ha agregado.

25,8 millones en enmiendas

Baldoví también ha subrayado las enmiendas de Compromís que se aprobaron este miércoles junto al PSOE. En total, se han sumado 25,8 millones en diferentes propuestas de infraestructuras, cultura y agricultura.

Así, habrá 13 millones para la línea ferroviaria de Sagunt a Teruel --presentada junto a Teruel Existe--; 200.000 euros para la redacción del proyecto del tren de la costa, 11,5 millones para mejorar las Cercanías en Alicante; 500.000 euros para la redacción del proyecto de conexión entre el aeropuerto del Altet, Elche y Alicante.

También aumenta en un millón de euros la partida para el Palau de les Arts, que así dobla su dotación; 100.000 euros para las sociedades musicales valencianas, para las cuales se habían presupuestado 8.000 euros y 500.000 euros para la lucha contra el cotonet en la citricultura valenciana.

Además, Compromís "ha consolidado en los presupuestos de 2022 las enmiendas que consiguió en el anterior ejercicio como son los 38 millones para el transporte metropolitano, 60 millones de euros para la ampliación de la financiación de la dependencia y el pago de la deuda de la Marina de València".