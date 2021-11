Los interinos se revuelven contra la Diputación: piden que se paralicen las oposiciones para 271 plazas

El acuerdo del Gobierno con PNV y ERC para que los trabajadores interinos que ocupen plazas estructurales con anterioridad al 1 de enero de 2016, esto es, más de cinco años ininterrumpidos, puedan pasar a ser fijos, lejos de dar seguridad entre estos empleados ha creado incertidumbre en algunas instituciones públicas, como es el caso de la Diputación de Alicante. El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, a la espera de que el Ejecutivo apruebe el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso, ha ordenado la paralización de 36 de las 50 oposiciones previstas por este organismo, lo que afecta a 190 de las 461 plazas previstas a cubrir en la Diputación en los próximos meses. Por tanto, 14 de ellas siguen su proceso y afectan a un total de 271 plazas.

Mazón quiso tranquilizar a los interinos que protestaron hace dos semanas a las puertas del Palacio Provincial asegurándoles que había dado orden de paralizar todos los procesos de oposición y que no los retomará hasta que el Gobierno apruebe el texto que estabiliza a los interinos. Sin embargo, la publicación esta misma semana en el Boletín Oficial de la Provincia de una oposición de 135 plazas de auxiliares sanitarios titulados, para el Hogar Provincial y el centro Doctor Esquerdo, ha soliviantado a los empleados públicos, que acusan a Carlos Mazón de incumplir su palabra. «Sentimos que se ha burlado de nosotros», señalan desde la plataforma de interinos de la Diputación, que recuerdan que el presidente de la institución provincial les instó ese día, el 3 de noviembre, a una reunión que aún no se ha producido. «Sabían entonces que el decreto era del 7 de octubre», aseguran. A pesar de ello, y a preguntas de los propios interinos antes del pleno de ese día, Mazón se mostró sorprendido sobre esa convocatoria: «Está parada, ¿no?», interpeló. Momento en el que intervino el diputado de Recursos Humanos, Javier Sendra, para decir que solo estaba «ralentizada». Sin embargo, solo dos semanas después se ha publicado la fecha de examen, el 22 de enero, donde concurrirán un total de 1.571 aspirantes a conseguir una de las 135 plazas. No será la única, otros 14 procesos de oposición de la Diputación seguirán su curso, como el de auxiliares de servicios generales para el que se han inscrito 3.000 interesados.

Fuentes de la institución provincial defienden que el Real Decreto del 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público establece que aquellos procesos que se hayan publicado en el Diario Oficial antes del 8 de julio de 2021 deben seguir ejecutándose con arreglo a las previsiones de las respectivas convocatorias. En ese supuesto se encontrarían las 271 plazas de 14 oposiciones. Las mismas fuentes aseguran que, si paralizaran esos procesos, los derechos de los aspirantes quedarían afectados porque ya han abonado la tasa obligatoria para poderse examinar. Con respecto a las 36 oposiciones paralizadas «por un principio de prudencia y cautela», señalan, su convocatoria no se realizará hasta la aprobación de la futura ley. Todo ello, aseguran desde la Diputación, se acordó en la mesa de negociación con los sindicatos.

Sin embargo, la plataforma de interinos creada en la institución, y que tomó la palabra en el último pleno ordinario, tiene una visión completamente diferente. Los empleados públicos, algunos con más de 25 años en la institución provincial, señalan que hay jurisprudencia al respecto. En concreto, una sentencia del Tribunal Supremo que indica que, hasta que no sale publicada la lista definitiva de admitidos y la comisión técnica de valoración, no hay para los aspirantes un auténtico derecho, puesto que no es más que «una expectativa de derecho». Así, consideran que sí se pueden paralizar las oposiciones en curso y que todo depende de la «voluntad política». Apuntan a la Diputación de Sevilla, a la que ponen como ejemplo, y que, destacan, revocará todos los procesos selectivos que afectan a interinos de larga duración y procederá a la devolución de las tasas en aquellas oposiciones que suprimirá.

El documento del pacto que ha negociado el Gobierno de Pedro Sánchez con PNV y ERC para estabilizar a los interinos recoge que el acceso a puesto de funcionario será por concurso de méritos, lo que permitirá a muchos de ellos consolidarse. Es lo que esperan todos los interinos que llevan más de cinco años trabajando en la Diputación Provincial.