Unidad. Es la palabra que define la convocatoria por una financiación justa que el próximo sábado reivindicará en las tres provincias de la Comunidad Valenciana un mejor trato financiero. Los tres partidos del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem más el PP y Ciudadanos van de la mano en esta reclamación junto a la sociedad civil, patronal y sindicatos que impulsan la convocatoria de la manifestación a través de la plataforma Per un Finançament Just y bajo el lema "Un pueblo unido por una financiación justa". En Alicante, la manifestación será a las 18 horas y partirá de la plaza de Luceros. El Ayuntamiento de Alicante, en una mañana muy lluviosa, ha acogido la escenificación de la unidad de la provincia para reclamar al Gobierno central que destine más fondos a la Comunidad, y en especial a la provincia de Alicante que, han recordado los organizadores, está a la cola en inversión por habitante en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Representantes de UGT, de CCOO, de la CEV, del PSOE, del PP, de Cs, de Compromís y de Unides Podem han posado en la entrada del consistorio alicantino con los carteles que anuncian las manifestaciones del sábado. No hay fisuras y el PP se une a una reivindicación en la que no participó hace cuatro años, y de la que solo se excluye la ultraderecha. Reclaman 1.325 millones de euros más cada año en los Presupuestos para alcanzar la media de los recursos de que disponen el resto de autonomías. Esa infrafinanciación supone que cada valenciano recibe 215 euros menos de media que otro del resto de España y 703 menos que en el caso de la autonomía mejor financiada, que es Cantabria, sin contar a las del sistema foral, Navarra y País Vasco.

"Nuestra Comunidad sale perjudicada por ese reparto injusto que tiene ahora mismo la financiación y nos obliga a competir en desventaja con otras autonomías", ha puesto de manifiesto la secretaria general de UGT en L´Alacantí-Les Marines, Yaissel Sánchez. La plataforma exige una reforma del sistema de financiación. Sánchez ha puesto de relieve que la Comunidad Valenciana tiene un PIB per cápita en torno al 12,18%, lo que significa una enorme diferencia con la media del Estado. "Tenemos una deuda insoportable", ha recalcado la dirigente sindical, quien ha pedido un nuevo mecanismo para acabar con esa deuda y ha recordado que la reivindicación por una financiación justa la llevaron hace unos meses a Madrid, con una concentración frente al Congreso de los Diputados, que no descartan repetir. "No puede ser que nosotros estemos dando más de lo que recibimos como Comunidad Autónoma, pedimos equidad", ha zanjado.

Francisco García, secretario general de UGT en L´Alacantí-Les Marines, ha lamentado que la Comunidad Valenciana lleva siendo perjudicada una década. "Esta es una Comunidad históricamente maltratada y queremos dejar de serlo, y la provincia de Alicante especialmente", ha señalado, y ha añadido que "queremos dejar de ser el pagafantas de España". La infrafinanciación, ha explicado, deja a la autonomía con "menos camas de hospital, menos maestros y menos ayudas para investigación y transformación empresarial". "Pedimos justicia económica" porque el sistema está caducado desde 2014, ha indicado. Para el sindicalista, Alicante ha sido empobrecida desde que se creó el sistema de financiación actual.

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana en Alicante (CEV), Perfecto Palacio, ha ido más lejos al asegurar que el Gobierno central "no está respetando la Constitución" con respecto a las oportunidades y la equidad con la Comunidad Valenciano. El representante de la patronal dice que la ciudadanía está ya "cansada" de tener una provincia y una Comunidad "invisibles ante Madrid". Palacio ha instado a la mayor participación posible de la sociedad civil alicantina porque con una mejor financiación "tendremos más posibilidades de educación, de hospitales y que las empresas sean más competitivas", lo que redundará en mayor empleo, ha asegurado el empresario. "Nos sentimos absolutamente discriminados y esto hace que nuestras empresas no sean lo suficientemente productivas y no tienen las mismas oportunidades de competir que las de otros territorios, lo que provoca que no se genere el mismo empleo", ha lamentado. La provincia, ha manifestado Palacio, tiene las peores tasas de inversión "en todos los ranking", lo que afecta "a la economía real".

Además de los representantes sindicales y empresariales, por los partidos políticos han acudido a la presentación de la manifestación del sábado, por el PP Toni Pérez, secretario provincial, y Ana Serna, diputada provincial y alcaldesa de Albatera; por el PSPV-PSOE, Miguel Millana, secretario general en Alicante, y Pedro Ródenas, secretario de organización; por Cs, Miguel Ángel Sánchez, coordinador en Alicante, y Pablo Rodríguez, adjunto autonómico de Jóvenes; por Compromís, la portavoz adjunta en las Cortes, Aitana Más, el portavoz en Alicante, Natxo Bellido y Marian Campello, jefe acción política de Mes Compromís; y por Unides Podem, Xavi López, portavoz en Alicante, y Vanessa Romero, edil en el Ayuntamiento de Alicante.