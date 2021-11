El PSPV trata de frenar a sus socios del Botànic: tasa turística regulada por ley y con voz al sector

Impuesto a los alojamientos turísticos sí, pero no en este momento, cuando todavía pesan las consecuencias de la crisis del covid. Eso es, en resumidas cuentas, lo que vienen a defender los socialistas un día después de que los valencianistas y los morados registraran su propuesta en las Cortes, para gravar las pernoctaciones con entre 0,5 y 2 euros por persona y día, con ciertas exenciones. Una maniobra que, en cualquier caso, permitirá que el debate siga vivo en la Cámara. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, volvió a mostrar su desacuerdo este jueves al considerar que el sector «necesita apoyo, afecto y empatía», aseverando que, en estos momentos, «tenemos otras cuestiones fundamentales en la agenda». Fue el síndico socialista en las Cortes, Manolo Mata, quien tendió la mano a sus compañeros de coalición para abordar una cuestión que, aseguró, podría afectar al 59% de los valencianos y que, mientras a València le podría ir bien, podría ser perjudicial para Benidorm.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, resumió que lo que se pide es que los valencianos no sean «los pagafantas de Europa y que quienes nos visiten hagan una aportación por aquellos gastos que generan mientras están viviendo entre nosotros». Desde Unides Podem, el diputado Ferran Martínez estimó que «tiene todo el sentido del mundo que un impuesto que los valencianos pagan cada vez que van fuera lo paguen también personas que vienen de otros países, con una renta muy superior, y que nos ayudaría a financiar servicios públicos», dijo.

Aunque el debate se encuentra en estos momentos enconado en las Cortes, Compromís y PSPV sí alcanzaron ayer un acuerdo en el Ayuntamiento de València para rubricar una moción conjunta en la que se acordó solicitar al Parlamento valenciano abordar la implantación de la tasa en la ciudad en el momento en el que la recuperación de la actividad sea una realidad y una vez alcanzados, al menos, los resultados del 2019 en términos anuales.

La evidente división del Botànic está dando alas a la crítica de la oposición. Mientras la síndica del PP en las Cortes, María José Catalá, enfatizó que una tasa turística que servirá para ahuyentar a los turistas y perder competitividad frente a otras ciudades que no la tienen; la síndica de Cs, Ruth Merino, instó al PSPV a apoyar una enmienda a la Ley de Acompañamiento que rechaza explícitamente la aplicación de cualquier tipo de tasa o gravamen para el sector. Al mismo tiempo, la patronal Hosbec señaló que el sector todavía no se ha recuperado de la crisis más grave de su historia, consideró que no hay ninguna razón económica ni tributaria que justifique esta iniciativa en un momento en el que el sector acumula veinte meses de pérdidas y advirtió que la tasa la acabarían pagando también los valencianos, que suponen el 30% de los clientes actuales, «agravando todavía más la presión fiscal, ya insostenible». «Es muy llamativo como Podemos se afana intensamente en esta iniciativa imponiendo alegremente euros adicionales a cada estancia, cuando sus responsables del Imserso condenan al sector a precios hoteleros de miseria que ni siquiera cubren los costes de explotación», critican desde Hosbec.

Lo que sí ha acordado el Botànic es una enmienda conjunta a la Ley de Acompañamiento que establece que las ayudas que destine la Generalitat al sector turístico tengan en cuenta, en sus criterios de adjudicación, la labor de las empresas contra la precariedad, en aspectos como la contratación indefinida, salarios y condiciones de seguridad laboral.