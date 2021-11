Frente común del PP y Cs con los Presupuestos del Estado pero mutismo con las listas conjuntas

Mazón, por su parte, y en declaraciones a INFORMACIÓN, indicó sobre las posibles listas conjuntas que era un asunto que «ahora no toca» porque «los puestos y sillones se acuerdan al final, no como en otros partidos, para los que es lo primero». Y añadió que «ya veremos» cómo evoluciona esa opción, lo que en sí revela que no es algo que se descarte. «Estamos en el proyecto de cambio para la Comunidad Valenciana y lo estamos ejerciendo todos los días en los gobiernos de coalición que tenemos en el Ayuntamiento de Alicante y en la Diputación», aseguró el líder del PPCV. En este sentido, Inés Arrimadas insistió en que la relación con el PP en la Comunidad Valenciana es buena, pero que no podía entrar en otras «especulaciones» que «no están encima de la mesa». «Si puedo decir que somos partidos diferentes, que representamos a opciones políticas distintas, pero que ahora yo creo que lo que la ciudadanía quiere no es ver un reparto de listas electorales sino que somos capaces de ponernos de acuerdo donde gobernamos», explicó ante las insistentes preguntas de los periodistas. Y puso de manifiesto lo satisfechas que ambas formaciones están con los gobiernos de coalición en la provincia de Alicante, poniendo el foco en los del Ayuntamiento de la capital provincial y en el de la Diputación.

Eso sí, la imagen de Arrimadas y Mazón juntos y en buena sintonía es solo el inicio de lo que ya se interpreta como un frente común de PP y Cs para desbancar al gobierno del Botànic. Lejos queda el acercamiento que tuvo la formación naranja hace un año, entonces liderada en la Comunidad Valenciana por Toni Cantó, con Ximo Puig para no votar en contra de las cuentas del Gobierno tripartito y tras colocar enmiendas. Ahora las posturas se han alejado totalmente y Cs se ha acercado al PP con la vista puesta en una alternativa «liberal», como la definió Arrimadas. En Cs están «satisfechos» con los gobiernos de coalición con los populares, ya que «desde posturas diferentes» saben anteponer lo que les une, dijo la dirigente naranja. La unión de fuerzas permitiría a la formación naranja seguir teniendo fuerza en el ámbito político en los próximos comicios electorales, ya que todas las encuestas vaticinan una debacle para la formación de Inés Arrimadas. Las encuestas sitúan a Cs, que logró 18 diputados en 2019, por debajo del 5% en la autonomía, lo que le haría perder todo su capital político como ocurrió en la Asamblea de Madrid.

Y esa pinza entre Cs y el PPCV se materializó con el asunto del que ambos dijeron fue el protagonista de su reunión, como es las enmiendas pactadas entre ambas formaciones a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, en lo que Mazón calificó como el primer «frente común». Ambas formaciones han presentado más de 150 enmiendas para incluir proyectos para la Comunidad Valenciana en las cuentas generales que tratan de compensar «el ninguneo al que nos somete Pedro Sánchez en inversión y financiación», denunció el líder del PPCV.

Arrimadas pidió al resto de partidos su apoyo. Mazón subrayó que PP y Cs tienen un «camino interesante» por delante. «Lo vamos a seguir trabajando todos los días», manifestó el líder del PPCV, que tuvo que escuchar la protesta de una veintena de empleados interinos de la Diputación que le exigen paralizar todos los procesos de oposición convocados.