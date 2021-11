Inés Arrimadas en el Foro Alicante: "El tándem PP-Cs funciona muy bien donde gobierna"

"PP y Cs representamos un tándem que en los gobiernos donde estamos funcionamos muy bien". Así lo ha señalado la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, en la ponencia del Foro Alicante organizada por el Club INFORMACIÓN al ser cuestionada por la posibilidad de que ambas formaciones presenten listas conjuntas en próximos comicios electorales, en especial con la vista puesta en los de la primavera de 2023 - si no hay adelanto electoral- en la Comunidad Valenciana. Arrimadas ha indicado que son dos partidos "diferentes" pero que lo que importa a la ciudadanía es que los gobiernos de coalición "funcionan bien", aunque ha evitado confirmar que su formación esté dispuesta a hacer listas conjuntas como dejó entrever la síndica de su partido, Ruth Merino, hace unos días. Ese es un posicionamiento que se evidencia cuando las encuestas sitúan a Cs por debajo del 5% en intención de voto, una cuestión que dejaría a este partido, que obtuvo 18 diputados en los anteriores comicios, fuera del Parlamento autonómico. "Hay que entender que somos espacios, partidos y proyectos, diferentes", ha indicado, antes de añadir que los gobiernos conjuntos de PP y Cs, como en el Ayuntamiento de Alicante o en la Diputación, "funcionan muy bien y son gobiernos de éxito". Aunque ha asegurado que su formación ahora no está pensando "en clave electoral" y que "el sello de Cs se nota", pero "no tenemos problema en trabajar codo con codo". Aunque sí se ha mostrado abierta a que haya un cambio "liberal" en la Comunidad Valenciana "y con nosotros solos no es posible", en un claro guiño hacia el PP.