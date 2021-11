Arrimadas, sobre la posible moción de El Campello: «Cs busca el interés general»

La sombra de una posible moción de censura en El Campello, donde gobiernan en coalición PP, Cs y Vox, también sobrevoló el salón del restaurante Maestral donde se celebró el Foro Alicante con la líder de la formación naranja como protagonista. Los tanteos del resto de partidos con Compromís, que ya no condiciona las negociaciones a que primero Cs salga del tripartito, fueron cuestión también de debate. Inés Arrimadas fue preguntada por este asunto, del que reconoció no conocer los detalles de todos los ejecutivos en los que su partido tiene pactos de gobierno. No obstante, aseguró estar convencida de que «Ciudadanos siempre busca el interés general». En este sentido, al ser cuestionada sobre si es compatible decir que Cs es el «baluarte» contra los nacionalismos y, a la vez, entrar en un posible pacto con Compromís en ese municipio, señaló que su formación es «un dique de contención» y «el mejor antídoto» contra las políticas nacionalistas, aunque en todo momento evitó referirse a la situación concreta de El Campello. Todo en presencia del regidor del municipio, presente en el acto, Juanjo Berenguer, y el portavoz naranja, Julio Oca.

A pesar de reconocer su desconocimiento sobre la situación concreta del municipio de l’Alacantí, sí que demostró que conocía otros asuntos de la provincia al poner como ejemplo que, en el caso de la Diputación, los últimos presupuestos «tuvieron el respaldo» -se abstuvo- de Compromís, «y a nadie se le ocurre decir que esa institución está trabajando con el nacionalismo». Sin embargo, no respondió a la pregunta sobre si desautorizaba esas posibles negociaciones entre los ediles de Cs, el PSOE y Compromís que podrían llevar a una moción de censura en El Campello.

No obstante, la ejecutiva provincial de la formación naranja mantiene el veto a un cambio de gobierno, bajo amenaza de expulsión, lo que convertiría la moción en una operación con tránsfugas, algo a lo que tampoco se refirió la líder de Cs. El diputado y coordinador provincial, Javier Gutiérrez, advirtió esta semana, de nuevo, que no está autorizada la moción de censura. Gutiérrez indicó que la formación naranja no puede participar en ninguna operación en la que esté implicado Compromís, aunque este partido se mantuviera al margen del nuevo gobierno, y destacó que conllevaría la expulsión inmediata del partido de los ediles implicados. La moción de censura, por tanto, de momento, está aparcada, y con serias dificultades para hacerse efectiva, a pesar de que Compromís haya allanado su camino al no condicionar ya las negociaciones a que primero Cs salga del tripartito, según fuentes cercanas a los contactos que se han seguido manteniendo en los últimos meses.

Aunque esto no se ha traducido en una propuesta en firme para llevar a cabo un relevo en la Alcaldía que ostenta Juanjo Berenguer (PP). De cualquier forma, oficialmente, tanto desde Cs como desde Compromís en El Campello aseguraron esta misma semana que no ha habido ninguna novedad respecto al agitado pasado mes de julio en el que socialistas y naranjas tantearon la operación. Por su parte, el PSOE guarda, de momento, silencio sobre esos movimientos. El pasado verano Compromís (3 concejales) tenía la llave si fructificaban las negociaciones entre PSOE (4) y Cs (3), ya que su apoyo es necesario para que se haga efectiva la moción de censura. La mayoría absoluta está en 11 ediles, y a esta suma tendrían que añadirse al menos otro edil de EU (1), Podemos (1) o Red (1).