El frente norte intenta parar los cambios en la financiación y Soler se reúne con el consejero murciano

La financiación autonómica no es el único punto del día de la reunión, pero ocupará tiempo y verbo en un debate en el que Galicia, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias comparten posición y no es precisamente la misma que la Comunidad Valenciana, aunque sí han cambiado algunas posturas.

Desde este bloque de la España despoblada cualquier cambio en el modelo de financiación lo ven como una amenaza a los fondos que ahora reciben. Es por ello que se muestran reacios a que cualquier sacudida al statu quo les suponga una mengua de recursos, especialmente si en el nuevo modelo el volumen de población tiene un peso más importante, como reclama la Generalitat Valenciana o Andalucía.

No obstante, la postura no es de choque frontal contra las reivindicaciones valencianas, a las que dan la razón y admiten su situación de infrafinanciación. Es más, apoyan que se dé una solución para este territorio a partir de las medidas transitorias que se están aprobando desde el Gobierno, como son los fondos extra a los que Pedro Sánchez se comprometió en Benidorm, mientras que no haya una reformulación general que pueda perjudicarles.

El problema de alguno de estos recursos extra que dan liquidez y oxígeno, como el FLA, a las cuentas valencianas es que en muchos casos han de devolverse en el futuro y suponen engrosar la deuda.

Al encuentro de hoy acudirán ocho presidentes de tres partidos distintos entre los que están el PSOE y el PP. Las autonomías de signo socialista (Castilla La-Mancha, Extremadura, Aragón, La Rioja y Asturias) insistieron ayer en no convertir esta convocatoria en un frente y que tampoco acabe en una confrontación partidista porque para que haya cualquier cambio se necesita el apoyo de los dos principales partidos en el Congreso.

Precisamente este martes, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se reúne en Alicante con su homólogo murciano, Luis Alberto Marín González, para abordar propuestas comunes ante la reforma del actual modelo de financiación autonómica. De esta manera, los gobiernos valenciano y murciano hacen frente común contra la infrafinanciación tres días después de las manifestaciones en las tres capitales de la Comunidad Valenciana en las que miles de personas clamaron por una «financiación justa».