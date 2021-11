Oltra insta al Gobierno central a "aunar fuerzas" para acabar con la explotación sexual y la trata de mujeres

La vicepresidenta se ha referido a la necesidad de complementar desde el Estado las iniciativas impulsadas por el Consell en la Comunidad Valenciana para luchar contra la explotación sexual de las mujeres, como el programa Alba de atención integral a mujeres víctimas en el ámbito de la prostitución o trata, o el incremento en 320 euros de la renta valenciana de inclusión para las personas prostituidas, víctimas de explotación sexual o de tráfico de seres humanos. Entre las actuaciones de competencia estatal, la vicepresidenta ha señalado la necesidad de que desde el Gobierno de España se destinen "más recursos a perseguir policialmente las mafias y los proxenetas", así como la urgencia de implantar "una política migratoria segura y solidaria" que evite que las mujeres migrantes sean captadas y quedan atrapadas por las mafias de la trata. En este sentido, ha añadido que sería esencial derogar leyes y normas de extranjería que "no facilitan la regulación administrativa y la inclusión sociolaboral de las mujeres migrantes, condenándoles a ser víctimas de explotación sexual o a prostituirse". Oltra se ha referido también a que desde la administración central se destinen recursos para acabar con la pobreza que condena a las personas, especialmente a las mujeres, "a una vida de precariedad, de sufrimientos y de explotación de toda clase, también sexual".

Tensión

El momento más tenso de la sesión se ha vivido cuando tanto desde Cs, y especialmente desde el PP, se han referido, de nuevo, sobre el caso de su exmarido, condenado por abusar de una menor a la que cuidaba en calidad de educador social. Mónica Oltra ha advertido que "no tolerará más calumnias o insidias". Este enfrentamiento dialéctico se ha producido cuando la diputada del PP María Luisa Mezquita ha reprochado a Oltra que "cuando su marido abusó de una niña, usted miró hacia otro lado". Esta frase ha irritado a la vicepresidenta: "no lo vuelva a hacer, no se lo toleraré, es una insidia. No tendrá usted inmunidad que la preserve de esta calumnia infame y asquerosa ¿está claro?", ha advertido.

En el turno de réplica, Mezquita ha reprochado que la Conselleria no "acompañase" legalmente a esa menor, que no la creyese, al tiempo que ha lamentado las "amenazas" de Oltra. La vicepresidenta ha insistido en que "no es una amenaza", sino que "simplemente le he dicho que no voy a aceptar más calumnias". "Ya está bien, usted sabe perfectamente que la Conselleria no se podía personar", en referencia a la ausencia de marco legal sobre el que hacerlo. "Es una invocación ética y moral, más que una amenaza; la mentira además de pecado, es una calumnia, un delito. Dejen de mentir, porque no tienen propuestas, no hacen nada, aguantan con cuatro 'fake news', gánese el salario y deje de mentir".

Por su parte, la diputada de Cs, María Quiles, se ha referido a este asunto señalando que "sigo absolutamente perpleja cuando le oigo hablar de igualdad, de violencia contra la mujer y, sobre todo, de protección a las víctimas cuando todos sabemos lo que usted y su Conselleria hicieron cuando les tocó proteger a una víctima que estaba bajo su cuidado", indicó Quiles, quien no dudó en pedir "perdón" a Oltra en la siguiente intervención si "cree que la he insultado personalmente, aunque no lo he hecho". Y ha añadido que "entiendo que su Conselleria no actuó bien, usted es la cabeza de esa Conselleria, y se lo recordaré".

En su intervención inicial, la vicepresidenta del Consell también se ha referido al incremento y mejora en los últimos años de la Red de Centros Mujer de la Comunidad, la puesta en marcha de los Centros Mujer Rural y de Interior, y la apertura próximamente de nuevos centros en Elche, Vinaroz y Xátiva. Asimismo, ha destacado el incremento de las plantillas de los Centros Mujer con una contratación prevista para el próximo año de 248 profesionales frente las 167 contrataciones de este año, y a los 88 profesionales contratados en 2015. Estos datos suponen un crecimiento desde entonces del 181,82 %.

María Quiles, de Ciudadanos, ha subrayado el hecho de que "somos la segunda comunidad con más víctimas en 2020, en términos absolutos, y en términos relativos vamos segundos, por detrás de La Rioja". En este sentido, se ha preguntado "qué hacemos mal" y "cómo se evalúan los resultados de estas políticas", porque "el presupuesto para la lucha contra la violencia de género se ha triplicado".

La diputada de Vox María Criado ha considerado que "la víctima puede ser cualquiera, y culpable no solo el hombre. La culpabilidad no depende del sexo, sino de los actos cometidos".

En su turno de réplica, Oltra ha señalado que "somos los primeros en denuncias porque hay más oficinas, protocolos y formación para la detección" y ha propuesto al resto de formaciones la posibilidad de convertir el permanente el pacto valenciano contra la violencia de género.

Las portavoces de los grupos parlamentarios que dan apoyo al gobierno del Botànic, Naiara Davó (Podem), Mónica Álvaro (Compromís) y Rosa Mustafá (PSPV-PSOE) han agradecido a Oltra su labor y su "estómago" frente a las críticas recibidas, y han coincidido con la consellera en la necesidad del apoyo del Gobierno central para "acabar con la esclavitud más antigua del mundo".