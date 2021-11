La Comunidad Valenciana y Murcia escenifican un frente común contra la infrafinanciación

"Somos las dos comunidades peor financiadas". Con esta contundente frase el conseller de Hacienda, Vicent Soler (PSPV-PSOE), ha iniciado su comparecencia ante los medios en Alicante antes de la reunión que ha mantenido con su homólogo, el consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín González (PP). El objetivo del encuentro era abordar propuestas comunes ante la reforma del actual modelo de financiación autonómica. Ambos han coincidido en pedir "mucho diálogo" y no querer "frentes" para afrontar la reforma del sistema de financiación. "Esas diferencias de financiación por cápita ajustada para hacer exactamente lo mismo, para tener las mismas obligaciones, nos parece una desconsideración política y moral", ha criticado Soler al tiempo que ha añadido "a santo de qué, si tenemos las mismas obligaciones, no tenemos los mismos ingresos por cápita ajustada".

Ambas comunidades escenifican así un frente común contra la infrafinanciación y reivindican conjuntamente la reforma "urgente e inaplazable" del actual modelo de financiación, sobre el que no se han ahorrado en calificativos: "Es discriminatorio, insuficiente, complejo y poco transparente".

En la reunión han resaltado la necesidad de llegar a pactos "multilaterales" a través del diálogo, en una jornada en la que, en paralelo, ocho presidentes autonómicos de tres partidos se reúnen en Santiago de Compostela para intentar fijar una posición común sobre financiación autonómica, el llamado bloque de la España despoblada. Así, entre los presidentes citados en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela se encuentran los presidentes de Galicia (Alberto Núñez Feijóo); Aragón (Javier Lambán); Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco); Castilla-La Mancha (Emiliano García Page); Extremadura (Guillermo Fernández Vara); La Rioja (Concha Andreu); Cantabria (Miguel Ángel Revilla), y Asturias (Adrián Barbón). Estas autonomías se muestran reacias a que cualquier sacudida al statu quo les suponga una mengua de recursos, especialmente si en el nuevo modelo el volumen de población tiene un peso más importante, como reclama la Comunidad Valenciana o Andalucía.

No obstante, el consejero de Murcia, Luis Alberto Marín, ha señalado que la cuestión de financiación autonómica "no va de grupos", al tiempo que Soler ha asegurado que "lo bonito es trabajar desde ideologías y planteamientos diferentes por problemas comunes". El conseller de Hacienda ha subrayado que el actual sistema de financiación "atenta" contra la suficiencia y la equidad promulgada en la Constitución, y ha afirmado que "hay que conseguir que las comunidades autónomas, en principio más beneficiadas por el sistema actual, pierdan el miedo a hablar", porque, ha asegurado, "cuando hablas, no ves tantas diferencias", así como que las disimilitudes "se diluyen como el azúcar".

Soler ha reivindicado que en un futuro sistema de financiación, "la historia pesaría sobre el futuro", ya que "esa mochila de deuda acumulada -debido a la infrafinanciación- se ha de resolver". Y ha destacado el trabajo de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía para que sobre la mesa de trabajo del Ministerio de Hacienda se incluyan conceptos como la población ajustada, con el objetivo de que las comunidades tengan los recursos suficientes para llevar a cabo sus obligaciones.

Asimismo, Vicent Soler ha asegurado que no se cierra a que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pueda verse con su homólogo murciano, Fernando López Miras, mientras que Marín ha sostenido que este encuentro "sería deseable", sobre todo por la sensación de "unidad a un frente común". El encuentro entre ambos presidentes no se ha producido, como sí ha sucedido con el de Andalucía, el popular Juanma Moreno. Así, el acuerdo alcanzado hoy entre ambos consejeros de Hacienda en reclamar "una reforma urgente" del actual sistema de financiación se plantea en los mismos términos que el alcanzado entre la Comunidad Valenciana y Andalucía y entre esta última comunidad y la Región de Murcia.

Eso sí, mientras Soler ha hablado de "compensación" de buena parte de la deuda histórica, Marín ha pedido la "condonación" de "parte importante" de la misma, a la par que ha reivindicado que en la próxima Conferencia de Presidentes, Murcia reclamará un fondo covid en los Presupuestos Generales del Estado, la reforma del sistema y un fondo de nivelación "transitorio".

El encuentro se produce solo cuatro días después de las manifestaciones en las tres provincias de la Comunidad para reclamar una "financiación justa" y a escasos días de que el Ministerio de Hacienda presente las líneas del nuevo modelo de financiación autonómica, como se comprometió a hacerlo antes de que acabara noviembre.