Puig espera reunirse con Mazón "en los próximos días" pero no concreta una fecha

El presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado que espera reunirse "en los próximos días" con el presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, aunque la fecha no está concretada en estos momentos, según ha reconocido. Mazón ha insistido, hasta con dos cartas enviadas a Puig, en reunirse con él, sin que de momento se haya producido ese primer encuentro entre el líder de los socialistas valencianos y el de los populares. En un desayuno informativo de RTVE, Ximo Puig ha garantizado que no tiene "ningún tipo de problema" en reunirse con el líder de la oposición porque es "lo razonable y lo normal" y lo único que falta es que concreten la fecha.

"Cuando le dije que yo podía, no podía él", ha recordado sobre la petición de Mazón, para añadir que cualquiera que vea su agenda sabe que "no es fácil" y que "desde luego", la reunión será en los próximos días. Desde el Palau de la Generalitat se citó a Mazón, tras la primera misiva enviada para acordar enmiendas a los Presupuestos Generales, para el 3 de noviembre. Sin embargo, Carlos Mazón rechazó esa fecha porque coincidía con el pleno ordinario y mensual de la Diputación, por lo que desde la institución provincial instaron a la Generalitat a proponer otro día, sin que hasta el momento ambos líderes políticos hayan cuadrado sus agendas.

Sobre la situación del Botànic, el gobierno que comparte el PSPV-PSOE con Compromís y Unides Podem, y la posibilidad de una remodelación, Ximo Puig ha ironizado que "el estado de salud depende de cada persona en cada momento" y ha destacado que los presupuestos de 2022 siguen su tramitación "con normalidad y estabilidad" al igual que en los últimos años, "algo que no pueden decir otras comunidades". "Por sus hechos los conoceréis", ha ilustrado, y ha insistido en que la "obsesión" del tripartito es la recuperación sanitaria, social y económica, captando la mayor cantidad posible de fondos europeos para llegar a 2023 con menos desempleo y más inversión social.

En clave de partido, preguntado el jefe del Consell por si volverá a presentarse a liderar el PSPV tras su reelección en el reciente congreso de Benidorm, ha hecho hincapié en que su hoja de ruta también es clara y "solo toca hacer lo posible por superar la pandemia y reactivar la Comunitat". "En eso hay que estar", ha zanjado, "no hay nada más importante en estos momentos que estar con la cabeza en la faena". Puig sí ha reconocido que "fue un error sin duda" cuando dijo hace unos años que no se volvería a presentar porque entonces lo pensaba y "a veces no es prudente decir todo lo que piensas".