Las Cortes valencianas urgen al Gobierno estudiar las consecuencias del "dumping" fiscal con el foco puesto en Madrid

La propuesta, que nace de una iniciativa parlamentaria del PSPV, ha sido defendida hoy en la Cámara valenciana por el síndico de este grupo, Manolo Mata. Los morado, a través de su portavoz, Pilar Lima, han presentado una enmienda para añadir al texto que se debería acometer una reforma de la Constitución con tal de blindar el sistema de la financiación de las comunidades, una opción que han rechazado los socialistas al argumentar que introducir un modelo concreto en la Carta Magma podría motivar que, en unos años, estuviera caduco. Unides Podem proponía asimismo que la jefatura del Estado fuera elegida directamente por los ciudadanos, algo que también se ha quedado por el camino. Desde el PSPV también han rechazado que el Senado no sea democrático, como lo califica Unides Podem. Finalmente, en la propuesta acordada se hará mención tanto a la financiación como a la Cámara Alta, si bien no en los términos propuestos por el grupo de Lima. La bancada de la derecha, integrada por PP, Ciudadanos y Vox, votará en contra de esta iniciativa.

"Fantasía" de los Països Catalans

Si la primera iniciativa parlamentaria de la sesión plenaria de hoy ha puesto el foco en la Comunidad de Madrid, la segunda se ha centrado en Cataluña y el proceso independentista que, según la derecha, se extiende a la Comunidad Valenciana. El debate ha llegado al Parlamento valenciano a propuesta del PP, a cuenta de la polémica registrada hace unas semanas, cuando la Mesa del Senado ratificó que se pudieran usar los términos "País Valencià" o '"Països Catalans" en las iniciativas oficiales para referirse a la Comunidad Valenciana, algo que los populares rechazan al considerar que va en contra de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. La propuesta del grupo que dirige María José Catalá ha sido consensuada con Ciudadanos y lo que solicita es instar al Senado a no aceptar iniciativas parlamentarias que incluyan esa denominación o incluyan "de alguna manera a la Comunidad Valenciana en los inexistentes Países Catalanes", que, según ha dicho, es una "fantasía de acomplejados". En cualquier caso, la iniciativa no saldrá adelante gracias a la mayoría de votos del Botànic, que alega que esa cuestión no preocupa a los ciudadanos y defiende que País Valencià está incluido en el Estatuto autonómico.

Catalá ha advertido que utilizar esos términos supone "un ataque frontal a la identidad del pueblo valenciano" y que quien lo defienda "lo hace por ignorancia o por interés", además de acusar al PSOE de permitirlo como "peaje para mantenerse en el sillón" y recibir el apoyo de partidos independentistas. También ha apuntado a Compromís como "los hermanitos pequeños de los catalanes" y ha preguntado si su líder y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se fue "de bolos 'indepes'" el pasado fin de semana por su asistencia al cierre de la asamblea de los comunes. "Los valencianos nunca se van a sentir Països Catalans", ha recalcado.

La diputada de Compromís Nathalie Torres le ha replicado que "el verdadero procés es el madrileño, con una presidenta que se salta a la torera las reglas", en alusión a Isabel Díaz Ayuso, y le ha reprochado que no se preocupe porque el líder de su partido, Pablo Casado, asistiera a una misa en la que se exaltó a Franco. "Ni Rufián habla tanto de Països Catalans, ha dicho, y ha señalado a Catalá que "en el apellido está la penitencia", a lo que la popular ha contestado exigiendo respeto.

Por parte de Cs, su síndica, Ruth Merino, ha planteado una enmienda a la proposición no de ley (PNL) que el PP ha aceptado para extender la petición a cualquier cámara parlamentaria para evitar el uso de estos términos. "En la Comunidad tenemos un doble problema: el nacionalismo identitario y ese nacionalismo que pretende borrar todo lo que somos los valencianos", ha advertido.

Entre el Botànic, tanto el PSPV como Unides Podem han coincidido en rechazar la propuesta. La socialista Ana Besalduch ha hecho hincapié en que no se sienten "aludidos en absoluto" por el concepto de Països Catalans, sobre los que ha recalcado que no existen, mientras la portavoz adjunta de Unides Podem, Estefania Blanes, ha acusado al PP de llevar años intentando introducir este debate cuando "a la ciudadanía no le preocupa esto".

Y de Vox, el diputado José María Llanos ha dicho que este término "no existe ni en el mundo de Alicia de Lewis Carroll" y ha vuelto a denunciar que el presidente de las Corts, Enric Morera (Compromís), acudiera hace unas semanas al acto de entrega de los 50 Premis Octubre donde hubo un galardón para el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.