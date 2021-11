Los presupuestos autonómicos destinan en la provincia tres de cada cinco euros a infraestructuras

El Consell ha querido evidenciar en la Comunidad Valenciana lo que reivindica a nivel estatal: que los presupuestos tengan en cuenta el peso poblacional. La Generalitat encabeza la exigencia del cambio de modelo de financiación para que las cuentas generales del Estado no pasen por alto la población de cada territorio a la hora de que lleguen las inversiones, lo que ahora no ocurre y deja a la provincia, en este caso, a la cola, a pesar de ser la quinta del país en número de habitantes. Algo que pretende compensar la Generalitat en los presupuestos autonómicos para 2022, que, tal y como remarcó en varias ocasiones el conseller de Hacienda, Vicent Soler, están dos puntos por encima del peso poblacional de Alicante respecto a la Comunidad Valenciana. «Ha llegado la hora de compensar a Alicante y lo hacemos en unos presupuestos que son clave para afrontar la recuperación», señaló Soler en la delegación del Consell, donde desgranó los presupuestos de 2022 para la provincia que, con 598,6 millones de euros en inversión territorializada, suponen un 50% más que en 2020 y un 39,1% del total de la Comunidad, que asciende a 1.527 millones. Es, de hecho, la mayor inversión territorializada de la historia por parte de la Generalitat «para no dejar a nadie atrás», insistió el conseller.

Soler puso el foco así en que los presupuestos autonómicos para la provincia pretenden compensar la falta de recursos que le dan los estatales, donde el Gobierno central deja en 2022 a la provincia en el farolillo rojo en inversión, con 97,7 euros en inversión por habitante. El Consell, en sus cuentas, eleva esa cifra hasta los 320,1 euros por habitante.

Las cuentas públicas atienden demandas básicas, especialmente las vinculadas a la mejora de las infraestructuras sanitarias y educativas de la provincia, lo que siempre se suele llevar el mayor peso dotacional, pero también hay importantes partidas para sedes judiciales y edificios administrativos. Además, las cuentas prevén 23,5 millones a través de proyectos de los presupuestos participativos para la provincia de Alicante. De esta cantidad, 10,68 millones están asignados a 20 proyectos concretos, los elegidos por los alicantinos, con una muy baja participación, por cierto, y 12,8 a las partidas generales territorializadas que quedan abiertas a la espera de que se presenten propuestas. Y hay un total de 1.742 millones de euros en inversión sin territorializar, de los que parte de ellos irán a la provincia.

Así, en cuanto a la inversión de cada una de las consellerias en la provincia para 2022, desde Presidencia se destinan 28 millones, de los que destaca los 13,5 del Fondo de Cooperación Municipal; Vivienda incluye 58,2 millones; Hacienda invierte 5,2 millones; Justicia cuenta con 54 millones en las cuentas para Alicante; en Educación la inversión será de casi 168 millones de euros; en Sanidad, Alicante recibirá 95,3 millones; la Conselleria de Economía prevé 23,5 millones; Agricultura, un total de 33,5 millones; otros 44,5 millones los destinará la Conselleria de Innovación; y algo más de 1,1 millones desde Participación y Transparencia.

Principales proyectos para la provincia que incluye cada conselleria en las cuentas

PRESIDENCIA: Euronews en Distrito Digital

La instalación de la cadena de televisión Euronews en Distrito Digital conllevará una inversión de 3 millones de euros.

IGUALDAD: Atención domiciliaria

La atención a domicilio en la Comunidad tendrá una dotación de 35,6 millones, y 50.000 terminales de teleasistencia.

VIVIENDA: Promociones públicas

Un total de 15,5 millones para 74 viviendas públicas en el barrio Benisaudet en Alicante y de 70 en el de Palmerales en Elche.

HACIENDA: Proyecto Rico Pérez Arena

Un millón de euros para el inicio del proyecto del Rico Pérez-Alicante Arena y 2,6 para adquirir equipos informáticos.

JUSTICIA: Infraestructuras judiciales

Veinte millones para construir la Ciudad de la Justicia de Alicante y la sede de Villena, y mejorar las de Orihuela y Dénia.

EDUCACIÓN: Nuevos colegios

Más de 36 millones para construir nuevos colegios en Torrevieja, Guardamar, La Vila Joiosa, Pilar de la Horadada y Muro.

SANIDAD: Ampliación de hospitales

Se incluyen 15 millones para la ampliación del Hospital Marina Baixa, 13 para el de Orihuela y 5 para el de Torrevieja.

ECONOMÍA: Nuevos centros Labora

Altea tendrá un nuevo Espai de Referència per a l’Orientació y Alicante otro de formación de Labora, con 14,5 millones.

AGRICULTURA: Postrasvase Júcar-Vinalopó

Las cuentas destinan 25 millones plurianuales para infraestructuras hidráulicas del postrasvase Júcar-Vinalopó.

OBRAS PÚBLICAS: Línea 9 del Tram

El presupuesto cuenta con una partida de 11,7 millones para finalizar la línea 9 del Tram y 2 para el puerto dianense.

INNOVACIÓN: Muelle 5

La nueve sede de Distrito Digital en el puerto de Alicante, Muelle 5, cuenta con una partida de 8 millones.

PARTICIPACIÓN: Memoria

Se destinan 118.000 euros a un monumento a las víctimas del franquismo en Cocentaina y al campo de Albatera.