La vicepresidenta de la Diputación exige la dimisión de Oltra por vincular el maltrato a las gestantes con violencia machista

La vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Julia Parra, ha exigido hoy la dimisión de la vicepresidenta primera del Consell, Mónica Oltra, por defender que la violencia obstétrica, entendida como el trato sanitario vejatorio contra las mujeres durante su embarazo y el parto, pueda ser tipificada como una forma de violencia de género. Parra se suma así al tsunami de críticas que vienen recibiendo las formaciones del Botànic tras registrar una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los presupuestos para 2022 en la que el PSPV, Compromís y Unides Podem proponen incluir en la ley valenciana de violencia sobre las mujeres esta cuestión.

Parra, que también dirige las concejalías de Sanidad e Igualdad de Sant Joan d’Alacant, ha considerado que este asunto es "un ejemplo más del extremismo y del daño que las posturas radicales hacen a causas justas como la lucha contra la violencia de género", según ha expresado hoy, 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"Me parece una auténtica vergüenza que Compromís y Unides Podem insulten no solo al personal sanitario sino a las propias mujeres víctimas de maltrato. Me indigna que para la extrema izquierda todo valga. Porque para ellos, todo vale si sirve a sus intereses políticos. Todo lo pretenden ideologizar. En su obsesión de politizarlo todo y de sacar el cuello para tener protagonismo político, les da igual llevarse por delante o empañar causas justas. Maltrato es maltrato. Y tiene los contornos muy claros. Si empezamos a mezclar cosas, corremos el riesgo de distorsionar la realidad. Que no se juegue con las víctimas reales del maltrato machista", ha reclamado.

La vicepresidenta de la institución provincial ha añadido que: "Quiero pensar que el PSOE, y en concreto la consellera de Sanidad, Ana Barceló, no comulga con este despropósito de introducir el concepto de violencia obstétrica en la ley valenciana de violencia contra la mujer". Y ha añadido que, además, como sostiene el colectivo médico, "se criminaliza el trabajo sanitario y se elevan casos puntuales de mala praxis a la categoría de violencia de género. Y eso me parece muy injusto", ha dicho.

Por todo ello, Parra ha pedido la dimisión de la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, "por su gran irresponsabilidad y por jugar con temas tan delicados en su propio beneficio político y para tener contentos a los suyos". De igual modo, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "que no pase por el aro, que no sea cómplice de este juego sucio, que no siga siendo un esclavo de sus socios de gobierno como Pedro Sánchez lo es en el Gobierno de España".

Aunque el PSPV firmó en principio esa enmienda conjunta junto a sus socios del Botànic, los socialistas han rectificado ahora y buscan cómo encajar ese concepto de violencia obstétrica en la legislación valenciana sin que se tipifique exactamente como violencia machista. Esta decisión ha generado tensiones en el tripartito y son Compromís y Unides Podem los que reclaman al PSPV que formalice su propuesta alternativa. El plazo para modificar o suprimir esta propuesta de enmienda finaliza el 2 de diciembre, cuando se debatirá en comisión. Este desacuerdo en la coalición de izquierdas se une además a la polémica sobre la tasa turística que, de igual modo, apoyan los valencianistas y los morados, pero que el partido que lidera Puig no está dispuesto a aprobar en este momento.